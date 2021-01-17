На строительные работы в Нарвской ратуше запланировано 22 месяца

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Первая половина февраля – конец июня 2021 года – 31 августа 2023 года. Вот три этапных момента предстоящей реновации Нарвской ратуши.

От ратуши, как правило, начинаются экскурсии по Нарве. Все ближе время, когда и сама ратуша станет полноценным туристическим объектом.

Как сказал 18 января на инфочасе в Нарвской городской управе директор Департамента развития и экономики Нарвы Юрия Сайя, в начале февраля горуправа должна будет подписать контракт на строительные работы по ратуше. «НГ» уже сообщала (в конце декабря 2020 года), что на конкурс по реновации Нарвской ратуши представлено 4 предложения, одно из них совместное (то есть от двух фирм); участвовать в возрождении знакового исторического объекта хотят 5 строительных фирм. Подписание контракта на строительство с фирмой-победителем вот-вот произойдет. И старт (наконец-то! Ведь речь о начале реновации Нарвской ратуши ведется на протяжении последних восьми лет) будет дан. Вместе с ратушей в порядок должны привести и Ратушную площадь, на которую выходят здания ратуши и Нарвского колледжа Тартуского университета.

Затем, по словам Юрия Сайя, приблизительно 4 месяца уйдет на составление строительной фирмой рабочего проекта на основании проекта основного, выполненного OÜ Zoroaster. Таким образом ориентировочно в июне наконец-то начнутся реальные строительные работы. Вместе с составлением рабочего проекта на них запланировано 22 месяца. К концу 2022 года строительные работы должны быть выполнены.

В целом же все действия, связанные с реализацией проекта «Реконструкция здания и площади Нарвской ратуши» (меблировка, получение разрешения на эксплуатацию и проч.), согласно условиям программы поддержки должны завершиться не позднее 31 августа 2023 года.

От подвала до чердака

У попыток по реконструкции этого объекта своя долгая и непростая история, в которую мы сегодня вдаваться не будем. Достаточно вспомнить, что первый проект реконструкции был подготовлен Нарвой еще в 2008 году. Но что бы ни менялось за прошедшие годы, главное остается в силе: обновленная ратуша, в которой кипит жизнь, – это возрождение Старого города Нарвы.

- Здание ратуши запланировано в качестве представительского здания города и объекта туризма, - рассказывает главный специалист проектной службы Департамента развития и экономики Нарвы Полина Эриксон. – Двери ратуши будут открыты и для жителей города, и для туристов.

Итак, с помощью сотрудников Департамента развития и экономики Нарвы мысленно пробежимся по всем этажам ратуши.

Но сначала – подвал. По словам заведующей службой проектов Анне Веэво, около 400 кв. метров этого помещения предназначены для ресторана, кафе и винотеки. Арендатор будет найден в ходе открытого конкурса. «Конкурс будет объявлен в следующем году, сейчас начинаем разрабатывать исходное задание, - уточняет Веэво. - Оборудование, мебель, концепция – все за арендатором. Допускаем, что кто-то может предложить какую-то иную идею, чем ресторан. Условия конкурса планируем сделать гибкими. Привлечем к обсуждению туристический кластер Ида-Вирумаа. Ждем на конкурс интересные идеи, главное, что это открытое пространство, предназначенное для публичных услуг».

Первый этаж: планируется, что здесь будет инфопункт для туристов, магазин сувениров, выставочный зал; в мечтах - марципанные и чайные комнаты, а может, и что-то поинтереснее. Какие-то воркшопы, интерактив для жителей и гостей города.

Представительский кабинет мэра города. Когда мэр будет отсутствовать, туристы и все желающие смогут попасть в кабинет в рамках экскурсий.



Поднимаемся на второй – представительский, поскольку он предназначен для проведения торжественных мероприятий, конференций, семинаров, концертов, спектаклей. Камин, картины, кессонный потолок… Даже гримерка предусмотрена. В большом зале будет возможно проводить торжественные регистрации бракосочетаний. На втором этаже разместится также представительский кабинет мэра города. Тоже камин, наборный потолок, люстры… Когда мэр будет отсутствовать, туристы и все желающие смогут попасть в кабинет в рамках экскурсий.

Третий этаж: сюда переберется Нарвское городское собрание, собственно, как это и было исторически, и его канцелярия тоже. Мультифункциональный зал с гардеробом и помещениями для переводчиков в 176 кв. метров позволит разместить до 60 человек. Когда не будет заседаний, он может использоваться для других публичных мероприятий. Но свободного доступа сюда не будет.

На третьем этаже поднимут потолок, который сейчас очень низкий, сделают это за счет нынешнего чердачного помещения.

От идеи выходить на башню с экскурсиями (о чем многие мечтали) пока отказались.

В целом интерьеры ратуши будут максимально приближены к историческим. Общее впечатление - строго, дорого, в стиле золотого шведского времени.

Система коридоров и комнаток по их сторонам (что было сделано в советское время, когда ратушу приспособили под Дом пионеров) уйдет, вернется историческое решение. Большая деревянная лестница внутри ратуши (хотя она и не историческая) останется, но будет немного сдвинута – даст место лифту.

Часы на ратуше будут действующими. На улице под каменной лестницей будет бить фонтан. Держим кулаки: все это - совсем скоро!



Наша справка:

Общая стоимость реконструкции ратуши и Ратушной площади превышает 7 млн евро; поддержка – почти 5 млн евро, самофинансирование города – 2 млн 255 тыс. евро. Проект поддерживает Государственный центр вспомогательных услуг (RTK) из средств Европейского фонда регионального развития в рамках программы «Устойчивого развития городских регионов Ида-Вирумаа».

Светлана ЗАЙЦЕВА

Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА.