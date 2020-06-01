Каток рядом со спортхоллом: скамейка будет, освещение - нет

Дата публикации: Вчера, 12:15 Просмотрено: 371

Катком рядом с Нарвским спортхоллом, залитым по инициативе мэрии в конце прошлой недели, горожане уже активно пользуются и не менее активно выражают по этому поводу свои мнения и пожелания.

Создания открытого катка до недавнего времени в планах горуправы не было.

«Лед здесь не сравнить со льдом на карьере или в Нарва-Йыэсуу. Там — довольно тонкий, страшно провалиться, здесь — надежный», - довольны одни. «Почему нет освещения и скамеек? Коньки ребенку приходится надевать на автобусной остановке. Кто будет отвечать за качество льда?» - спрашивают другие.

Как сказал нашему изданию вицэ-мэр Нарвы по городскому хозяйству Сергей Горлач, не стоит забывать, что создания открытого катка до недавнего времени в планах горуправы не было. Это решение было принято всего лишь на прошлой неделе в связи с многочисленными пожеланиями горожан.

Скамейка у катка появится в ближайшее время, пообещал вицэ-мэр, нашлась одна резервная в Департаменте городского хозяйства. И, разумеется, будет регулярно отслеживаться качество льда — его будут ежедневно чистить и при необходимости дополнительно заливать. Пока планируется, что каток просуществует до 14 февраля, а дальше решение примут в зависимости от погоды. Что же касается освещения, пояснил Сергей Горлач, то восстановление работы двух нынешних уличных светильников оказалось делом долгим и нерентабельным. «Выяснилось, что светильники, как и сама площадка, принадлежат фирме Transservis-N, которая за ненадобностью давно их отключила. Чтобы вновь подключить их, необходимо оформлять разрешение, проводить осмотр и, вероятно, ремонт. Все это может занять пару месяцев», - объяснил вицэ-мэр.

Он напомнил, что в настоящее время в Ида-Вирумаа действуют ограничения на проведение общественных мероприятий - даже на открытом воздухе совместно заниматься спортом могут не более 10 человек - поэтому организовывать на площадке для катания прокат коньков или музыкальное сопровождение не будут.

Место для катка рядом со спортхоллом было выбрано по двум причинам: во-первых, оно находится вдали от жилых массивов, поскольку закон требует, что спортивные сооружения не создавали шума и неудобства для местных жителей. Во-вторых, именно в этом месте в будущем планируется возведение стационарного городского катка, который будет работать круглый год. Не исключено, что такой каток может появиться в Нарве уже будущим летом, но наверняка это будет известно после принятия бюджета на 2021 год.

Ирина ТОКАРЕВА

Фото: Наталья СОБОЛЕВА