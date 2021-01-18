Тщательной уборке снега мешают припаркованные машины

Дата публикации: Вчера, 11:10 Просмотрено: 493

Зима, как известно, приходит всегда неожиданно, а снег выпадает всегда не вовремя. И это ироничное замечание нарвитяне ежегодно отпускают в адрес городских властей и служб, ответственных за зимнюю уборку улиц. Впрочем, в этом году одной иронией не обошлось.

После опубликованной 13 января на официальной страничке Нарвы в социальной сети Фэйсбук информации Департамента городского хозяйства Нарвской горуправы об уборке улиц и призыве сообщать о проблемных местах за полтора дня в ФБ появилось более двух десятков комментариев. И практически все - с указанием конкретных адресов, многие обращения подкреплены фотографиями: где завалы снега, где некачественная, с точки зрения горожан, уборка, куда бы следовало заглянуть и навести порядок. Надо отдать должное, комментарии не только гневные («Лучше бы перестали реагентами дорогу посыпать!!! Уже слов нет, как это бесит!!!»), но и доброжелательные («Кто бы что ни говорил, а город наш чистый, так как ежедневно убирается. И убирается довольно-таки хорошо».).



- На самом деле сообщений было гораздо больше, чем в Фэйсбуке, ведь люди не только пишут в социальных сетях, но и активно звонят нам по телефону, - говорит старший специалист по благоустройству Департамента городского хозяйства Елена Магдина. - В понедельник, 18 января, в Нарвской городской управе прошла встреча чиновников горуправы и представителей фирм, осуществляющих уборку и вывоз снега с улиц города. Мы передали им все обращения и жалобы. И получили заверения, что замечания горожан будут учитываться при последующей уборке улиц в течение всего зимнего периода.

Что ж, будем наблюдать.

В зависимости от категории

В этом году уборкой дорог и тротуаров в Нарве занимается предприятие N&V; парки, скверы и зеленые зоны Нарвы находятся в зимнем обслуживании городских подрядчиков Gulib OÜ и Krausberg Eesti OÜ. По словам Елены Магдиной, проезжую часть нарвских улиц чистят 3 плужных машины со снежными отвалами; на балансе у N&V есть также восемь тракторов для уборки снега с тротуаров, автобусных остановок и перекрестков, 5 погрузчиков JCB, 3 трактора для посыпки тротуаров гранитной крошкой и песком. В этом году фирма приобрела Ford с установкой для посыпки и с плугом – специально для уборки узких улиц. Gulib и Krausberg имеют свою технику для уборки пешеходных дорожек. Помимо этого, говорит Елена, в городе работают 22 дворника.

После последнего обильного снегопада из города было вывезено более 2400 кубометров снега.

- Насколько быстро фирмы по уборке обязаны реагировать на изменения погоды? А также на сигналы недовольных горожан? – интересуюсь я у старшего специалиста горуправы.

Елена Магдина:

- Уборка дорог и тротуаров осуществляется на основании республиканского постановления № 92 от 14 июля 2015 года "Tee seisundinõuded", в котором описаны требования к уборке дорог разных категорий. Категория от 1 до 4 присваивается дороге в зависимости от траффика, т. е. среднего количества проезжающих по ней машин в единицу времени. Так, например, дороги четвертой (высшей) категории, такие как Таллиннское шоссе, улица Пушкина и другие, должны быть очищены от снега через 2 часа после окончания (подчеркиваю это!) снегопада, а дороги первой категории (городские внутриквартальные) – через 24 часа. Разумеется, никто не сидит сложа руки в ожидании окончания снегопада, а приступают к расчистке сразу. В случае продолжительной непогоды приходится производить несколько циклов очистки в сутки. В первую очередь проводится посыпание солью дорог 4 и 3 категорий. Это делается для того, чтобы не образовывалась ледяная корка и чтобы падающий снег не слипался и не спрессовывался, а в состоянии шуги мог быть затем легко удален плужными машинами. Дороги 2 и 1 категорий очищаются от снега, но не обрабатываются солью, так как на этих дорогах малое количество автомобилей и они не распределяют колесами реагент равномерно по всему полотну, из-за чего может образовываться снежная колея и ямы.

Ну, а что касается сигналов недовольных горожан… Фирмы-подрядчики всегда стараются ликвидировать недочеты оперативно. Но нужно понимать, что в сильные снегопады невозможно очистить все дороги одновременно. Также зачастую бывает невозможно убрать те участки дорог, где припаркованы машины.

- Порой наблюдаю из окна своей квартиры (живу в центре Нарвы), что снегоуборочные машины работают поздно вечером или рано утром. А вообще в какое время суток начинается смена?

- Фирмы N&V, Gulib и Krausberg проводят круглосуточный мониторинг состояния своих участков, и, если погодные условия меняются ночью, то и к работе они приступают в ночное время.

- Где, по мнению фирм, самые сложные участки для уборки снега в Нарве?

- Самые сложные участки – ул. Креэнхольми, где паркуются машины с обеих сторон дороги, хотя дорожные знаки предписывают стоянку поочередно с четной и нечетной стороны, ул. Выйду и внутриквартальные дороги – также из-за припаркованных машин.

Соль или крошка?

- Многие горожане интересуются: чем посыпают тротуары и чем дороги – только крошкой или крошкой и солью?

- Тротуары, согласно договору, посыпаются гранитной крошкой либо песком, а дороги – только солью. И это не просто какое-то современное поветрие. Это общеевропейская практика.

- Будет ли город в этом году выдавать бесплатно гранитную крошку квартирным товариществам?

- В настоящее время в городском бюджете не заложены средства на выделение гранитной крошки квартирным товариществам.

- Горожане жалуются, что после снегоуборочных машин остаются большие сугробы вдоль тротуаров и даже у пешеходных переходов – людям не пройти. Как должен решаться этот вопрос?

- К сожалению, быстро почистить улицы не получается без возникновения снежных отвалов вдоль дорог. На перекрестках, пешеходных переходах и остановках эти отвалы зачищаются практически сразу, а в некоторых менее значимых заездах эти сугробы удаляются чуть позже.

- Сколько город тратит на зимнюю уборку улиц?

- За уборку улиц город платит фирме, выигравшей конкурс, в соответствии с предоставленной подрядчиком калькуляцией. В месяц это около 120 тыс. евро. Общая сумма зависит также от количества вывезенного снега. Поскольку прошлой зимой практически не было снега, то и сумма была меньше. В этом году только за первую половину января было вывезено около 3500 кубометров снежно-солевой смеси, что оценивается примерно в 26 000 евро.