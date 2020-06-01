Президент в Нарве: медицина нуждается в поддержке

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Во время двухдневного визита в Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа президент Керсти Кальюлайд побывала также в нашем городе, встретившись 20 января с руководством Нарвы и Нарвской больницы.

Керсти Кальюлайд во время встречи с руководством Нарвской больницы.

Фото: Евгений АШИХМИН

Посетила она и нарвский учебно-жилой корпус Академии внутренних дел.

Встреча с руководством Нарвской больницы (SA Narva Haigla) проходила при входе в историческое здание этого медучреждения. В беседе участвовали мэр Нарвы Катри Райк, главный врач Олев Силланд, председатель правления SA Narva Haigla Алексей Евграфов, руководитель по качеству медучреждения Пилле Летюка и руководитель одной из клиник Тартуского университета Аго Кыргве, временно командированный в наш город и работающий в ковидном отделении Нарвской больницы.

Поднимались острые темы

Олев Силланд пояснил журналисту, что на встрече с главой государства поднимались актуальные темы. Например, касающиеся нехватки врачей и медсестер и необходимости увеличения в Эстонии подготовки данных специалистов. Говорилось и о том, что до сих пор в республике не определились с вопросом, какова должна быть в перспективе сеть больниц, а это вносит неопределенность в ситуацию: медработники в неясности, что их ожидает в будущем, какие услуги будет покупать Больничная касса у той или иной больницы.

Озвучена была также важная для нашего города тема: намечаемое ранее выделение 35 миллионов евро на реконструкцию Нарвской больницы не попало в касающуюся Ида-Вирумаа программу так называемого справедливого перехода. На сегодня вопрос получения Нарвой этих средств повис в воздухе.

Нарвское медучреждение в свое время получило статус общей больницы, этот статус не предполагал сохранение инфекционного отделения, которое и было закрыто. Но пандемия коронавируса заставила открыть в минувшем году ковидные отделения в историческом здании Нарвской больницы. Сегодня здесь сорок коек для лечения ковидных больных, при необходимости число мест для лечения инфицированных коронавирусом больница может увеличить до шестидесяти.

Ситуация непростая, из-за заболеваемости персонала больница закрыла на карантин хирургическое отделение. Пациенты, нуждающиеся в оперативном лечении, доставляются в Ида-Вирускую центральную больницу (Кохтла-Ярве).

Обширная программа пребывания в регионе

В ходе визита 19-20 января в Вирумаа Кальюлайд встретилась с руководителями местных самоуправлений, Раквереской больницы, представителями Ида-Вируского предпринимательского центра, посетила ферму Хюпанди, занимающуюся молочным животноводством, ознакомилась с деятельностью деревообрабатывающего предприятия Aru Grupp и посетила в Кивиыли швейное предприятие Svarmil, которое помогает с трудоустройством лицам с ограниченными возможностями. В программе было также посещение Идаского спасательного центра Спасательного департамента. Запланированы у главы государства были еще и встречи с мэром Нарвы Катри Райк и председателем горсобрания Татьяной Стольфат.

Эстония ценит Нарву

В первый год своего президентства, а Керсти Кальюлайд была избрана главой государства в 2016 году, в числе своих задач она считала обстоятельное знакомство с жизнью регионов. В частности, в Нарве Керсти Кальюлайд была несколько раз. Например, в январе 2018 года во время посещения нашего города она объявила Нарву претендентом на титул Культурной столицы Европы 2024 года. В том же 2018 году президент жила и работала в Нарве месяц с перерывами: на рубеже августа-сентября, а также на рубеже ноября-декабря. В регионе тогда у нее прошли многочисленные встречи с руководителями местных самоуправлений, различных структур, предпринимателями и жителями.

Посещение и работа в расположенной на границе с Россией русскоязычной Нарве означали, что таким образом Кальюлайд хочет продемонстрировать третьему по численности населения городу республики, что в Нарве присутствует эстонское общество, что Эстония ценит Нарву.

Летом 2019 года глава государства посетила в регионе предприятия сланцевой энергетики. Были и другие визиты в регион, включая Нарву.

Первый президентский срок главы государства истекает осенью. По сообщению СМИ, Керсти Кальюлайд баллотируется на пост генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), этот пост станет вакантным летом 2021 года. Кальюлайд прошла во второй тур на эту должность. Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

Евгений АШИХМИН

«Нарвская Газета»



