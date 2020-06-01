Помогите восстановить газон!

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Осенью этого года в котловане между нашими девятиэтажными домами на улице Раху открылась новая детская площадка. Мы наблюдали за ее строительством и очень благодарны строителям разных специальностей, сменявшим друг друга, за основательную и успешную работу. Они не просто строили новое, они старались сохранять и старое. Имею в виду кусты и деревья, которые сажали жители этих домов.

Во время строительства детской площадки у дома Раху, 38 вывезли много неплодородной земли, а чернозема завезли значительно меньше. Теперь территория заболачивается.

Таких больших и функциональных площадок у жилых домов в нашем городе еще не было. Она замощена не асфальтом, а более безопасным для детей покрытием. Выполнена в таких веселых цветочных тонах, что радует глаз. А какой праздник был в день ее открытия! Дети и взрослые заполнили ее целиком, ребятишки с азартом осваивали один за другим установленные игровые сооружения.

Новая площадка и сегодня привлекает к себе детей со всего нашего района. Однако осенью, когда установилась дождливая погода, начала проявляться проблема, которая существенно усложнила возможность воспользоваться этим местом отдыха. Газон вокруг площадки, где во время ее строительства работала тяжелая техника и с которого было увезено много неплодородной земли, покрылся лужами и до сих пор при теплой зиме как будто заболачивается. Дело в том, что чернозема на это место было привезено значительно меньше. Большая просьба к городу, который является хозяином этой площадки, подсыпать земли на территорию утопающего в воде газона. Иначе по этой территории даже не пройти - ноги вязнут в грязи, а посаженная трава, скорее всего, погибнет.

Антонина Вредная