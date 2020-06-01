Газету Narva Linnaleht временно перестали издавать на бумаге

Последний бумажный номер Narva Linnaleht был выпущен 25 декабря, и с тех пор газета не поступает в почтовые ящики нарвитян. Период подготовки к реформированию газеты продлится по меньшей мере до конца января.

Пока газета не издается на бумажном носителе, редакция продолжает публиковать различные пресс-релизы и инфоматериалы на веб-сайте Narva Linnaleht и в аккаунте газеты в социальной сети Facebook, передает Северное побережье.

Муниципальная газета Narva Linnaleht была учреждена в октябре 2018 года с подачи тогда правившей в Нарвском горсобрании фракции Kodulinn Narva.

Оппозиционная фракция «Наша Нарва» поначалу боролась за ликвидацию Narva Linnaleht, но при вхождении в новую правящую коалицию с процентристской фракцией Kesk осенью 2020 года заговорили не о закрытии, а о реформировании муниципальной газеты.

Бумажный тираж Narva Linnaleht был 30 000 экземпляров, которые доставлялись по почтовым ящикам жителей Нарвы бесплатно для читателей.





ERR