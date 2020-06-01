В Нарве началась заливка открытого городского катка, будущим летом на этом месте может появиться стационарный каток

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В четверг на площадке рядом с Нарвским Спортхоллом на улице Раквере началась заливка площадки под каток, которым смогут пользоваться бесплатно все горожане.

Место будующего катка Фото: Ирина Токарева

Как рассказал нашему изданию вицэ-мэр Нарвы по городскому хозяйству Сергей Горлач, в четверг и пятницу прошли три заливки, но для получения качественного льда необходимы еще как минимум две, поэтому работы будут продолжены в начале следующей недели.

Идея соорудить зимний каток принадлежит Катри Райк и Татьяне Стольфат, так как такие пожелания высказали руководству города многие нарвитяне, рассказал вицэ-мэр. «В Нарве много любителей коньков, которые с наступлением морозов готовы ехать даже на Рийгикюла, где в это время можно кататься по льду карьера. О точном времени открытия катка мы сообщим горожанам дополнительно, однако, в связи с ограничениями на проведение общественных мероприятий, торжественного открытия не планируется», - рассказал Сергей Горлач. По той же причине не будет ни музыки, ни проката коньков — это было бы нерентабельно, поскольку большого количества одновременно катающихся в силу ограничений на катке быть не должно.

Место для катка рядом со Спортхоллом было выбрано по двум причинам: во-первых, оно находится вдали от жилых массивов, поскольку закон требует, что спортивные сооружения не создавали шума и неудобства для местных жителей. Во-вторых, именно в этом месте в будущем планируется возведение стационарного городского катка, который будет работать круглый год. Не исключено, что такой каток может появиться в Нарве уже будущим летом, но наверняка это будет известно после принятия бюджета на 2021 год.

Какие расходы понесет городская казна в связи с сооружением катка? «Так как все делается в рамках текущих работ и силами департамента городского хозяйства, заплатим «Нарва Веси» только за воду для заливки катка», - ответил вицэ-мэр.

Ирина Токарева