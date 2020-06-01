Государственная поддержка: нарвские предприятия начали получать выплаты

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С понедельника этой недели, по сообщению координатора по туризму Нарвского департамента экономики и развития Ольги Смирновой, начались выплаты предприятиям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность в связи с ограничениями, вызванными коронавирусом.

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В списке получателей 194 фирмы по размещению, организации питания и SPA-отели. На их поддержку Министерство финансов выделило 2,1 млн евро. Суммы утверждены согласно данным Налогового департамента и должны были поступить единоразовой выплатой на счет предприятий до 13 января.

Второй мерой поддержки предприятий этого сектора станет компенсация из Кассы по безработице на заработную плату работников. Мера также утверждена на основании данных Налогового департамента. Перечисления начнут поступать с февраля. Предприятие имеет право само распределить на иные нужды поступившую сумму, если деятельность работников была ограничена и заработная плата за нее уже выплачена.

Начиная с февраля у предприятий пострадавшего от ограничений сектора есть возможность ходатайствовать и о третьем мере поддержки, распределяемой через Фонд развития предпринимательства (EAS). Пособие, подобное весеннему, предназначено для более узкого круга фирм - из гостиничного бизнеса, сферы туризма и питания. Все три меры поддержки не исключают друг друга, и одно предприятие может получить поддержку по двум или трем мерам.

Как сообщила руководитель городской службы предпринимательства и защиты потребителей Мария Теребилина, частные предприятия из сферы культуры и спорта поддержит Министерство культуры. Также Министерство образования намерено поддержать частные юридические лица, дающие образование или организующие деятельность по интересам. Порядок ходатайствования в министерствах обещали обнародовать в ближайшее время.

Наталья Соболева