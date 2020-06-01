После 25 лет запустения — новые хозяева и новые перспективы

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Проект «Нарва недостроенная», осуществленный нашей редакцией в ушедшем году, в очередной раз показал нам, как важен для нарвитян внешний облик города. И насколько небезразлично, что в Нарве немалое количество развалюх. А значит, эта тема не покинет страниц нашего издания, тем более, что поводы продолжить ее и в этом году не заставили себя ждать.

На Йоала, 4 начинается ремонт

Прошлым летом здание по адресу Йоала, 4 попало в зону нашего внимания как самое запущенное в Нарве. Спускающимся по железнодорожному мосту людям его проблемы представали во всей красе: обшарпанный фасад, кучи мусора позади здания. Вдобавок хулиганистые любители граффити облюбовали его стены для своего творчества. Мы уже запланировали острый сюжет о развалюхе около моста, как вдруг на объекте началось движение. «Приступаем к ремонту. Наша с напарником задача — убрать стенные перегородки, освободить помещение», - объяснили нам рабочие, которых мы встретили на объекте в день нашего посещения.

Собственник здания, который до завершения проекта предпочитает о себе и своей фирме не распространяться, в ответ на наш запрос сообщил нам, что объект ожидает серьезная реновация. Здесь расположится офис фирмы, часть площадей будет отведена под производство.

Хозяин у здания сменился, можно сказать, на днях, теперь это небольшая строительная организация. Долгое время предприятию приходилось арендовать офис в неудобном месте, не устраивали его сотрудников и сами помещения. Руководитель фирмы рад, что теперь у них появился собственный «дом», и о своей новой недвижимости отзывается с уважением.

- Это здание 46-го года постройки, его первоначальное назначение — общежитие для железнодорожников. Стены здесь толщиной около полуметра (ориентир был на кренгольмские казармы), поэтому в целом здание довольно крепкое. Позднее к нему сделали пристрой, вот это

уже строение убогое, - поясняет он.

Новый хозяин планирует подарить Йоала, 4 вторую жизнь, опершись на самое крепкое и ценное в нем.

- Фасад у нас будет серо-белый, чтобы здание гармонировало с мостом. Замурованные окна откроем и как следует оформим - они здесь того стоят. Установим новую водосточную систему...

А хватит ли сил?

Но получится ли реализовать сколь привлекательный, столь и затратный проект при сегодняшних экономических реалиях? По словам моего собеседника, их фирма — организация вполне боеспособная, положение которой не пошатнул и случившийся коронакризис. Только что

закончили серьезный объект, есть в портфеле заказов еще кое-какие проекты. Спад в работе действительно имеется, но по вполне обычной причине: зима для строительства время малоподходящее.

- Вот как раз и займемся реновацией своего нового приобретения, - говорит г-н директор. - Если погода позволит, в апреле уже сможем сюда переехать.

Так здание бывшего общежития железнодорожников выглядело этим летом с

"тыла".

К сожалению, на красивые окна планируется поставить решетки или жалюзи, чтобы уберечь здание от набегов вандалов. А именно от этого более всего и страдало строение, в котором до его консервации, произошедшей пару десятков лет назад, размещался вначале продовольственный магазин, потом — офис общества инвалидов.

Из этих же соображений новый собственник планирует обнести свое здание и прилегающий к нему участок (это около 9 соток) оградой.

- У нас есть стремление благоустроить свою территорию и сохранять ее в порядке, тем более, что располагающийся рядом парк превратился в очень симпатичную зону отдыха. Еще бы ДК Герасимова снесли, - рассуждает он. - Ничего другого с ним уже не сделаешь, говорю это как

строитель. От здания нужно оставить только колонны: получится парадный вход в зону отдыха, оригинально и красиво. И, конечно же, давно пора разобраться с бывшей танцплощадкой.

Попутно отметим, что в данный момент выставлена на продажу водонапорная башня, еще одно заброшенное строение возле железнодорожного моста: 40 тыс. евро, для любителей лофта.

Купить развалюху- самое простое

Как же продвигается дело с ликвидацией неиспользуемых зданий в Нарве в целом?

По словам Дмитрия Дьякова, главного специалиста Департамента городского хозяйства НГУ, за последние полгода особых подвижек в этом деле не произошло. Нет изменений в законодательстве, государство по-прежнему позволяет пока не заниматься развитием своей недвижимости, если объект не представляет для людей опасности и его территория содержится в порядке.

Единственно, чем патриотам Нарвы можно утешиться: сгустились тучи над фирмой Erel Group, владеющей зданием бывшего детского сада на ул. Герасимова, 5 . Судебный исполнитель из Ляэне-Вирумаа намерен наложить арест на их объекты под Таллинном. И если эти намерения

осуществятся, получит свои «принудительные» деньги и город Нарва. Но речь идет... всего лишь о 6 тыс. евро. Само же здание, как и любая другая заброшенная собственность, не обремененная обязательствами перед городом, остается неприкосновенной. Правда, за несоответствие требованиям самоуправления, если таковое будет установлено, Erel Group может получить новое предписание на 6 тыс. евро.

Но в Нарве во власть пришли новые люди. Какие планы на борьбу с развалюхами у этой команды, тем более, что теперь у города есть вице-мэр по городскому хозяйству?

- Да, эта тема для нас очень важна, - отмечает Сергей Горлач. - Думаю, мы будем принимать по ней коллегиальное решение, пока же выскажу личное мнение. С того времени, как в бытность мою членом горсобрания обсуждался вариант покупки бывшего общежития на Космонауди, 6, оно не изменилось. Я считаю, что город не должен выкупать старые и страшные развалины только по той причине, что они старые и страшные, то есть портят вид города. Нужно пытаться найти другие варианты воздействия на нерадивых собственников.

К примеру, предыдущая администрация утверждала, что вариантов, кроме как выкупить здание, у нас нет. Но когда стали выяснять, какие шаги в отношении его владельца в последнее время были предприняты, оказалось, что их не было. И потом: сторонники приобретения Космонауди, 6 утверждали, что за лето полиции поступило 13 вызовов на этот объект; лично я видел возле здания кучи мусора. Тогда что делают наши юристы, почему ничего в отношении этого собственника мы не предпринимаем?

Законодательство в Эстонии постепенно меняется, а потому надо в первую очередь основательно изучить вопрос, в том числе возможности разного рода взысканий и принудительного отчуждения. Так что решать эти проблемы мы будем, но не за городской счет.

Татьяна Завьялова

Фото: Татьяна Завьялова