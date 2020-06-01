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Город / УправлениеCOVID-19: город раздает маски и поддерживает морально

Дата публикации: Сегодня, 10:04 Просмотрено: 732

Какую помощь во вторую волну пандемии коронавируса COVID-19 город оказывает своим жителям, находящимся в наиболее сложных жизненных условиях? Об этом на состоявшемся в городской управе инфочасе рассказала директор Департамента социальной помощи Елена Васильева.

COVID-19: город раздает маски и поддерживает морально

После продолжительного перерыва городская управа возобновила проведение инфочасов для прессы. Состоявшийся 11 января инфочас стал первым для мэра Нарвы Катри Райк (на снимке слева). Елена Васильева (справа) рассказала о поддержке в сложное время наиболее уязвимых категорий горожан. 

Фото: Наталья Соболева

Принимают очно и раздают маски

По понедельникам и средам в департаменте проводится контактный прием посетителей, согласованный с Департаментом здоровья еще в первую волну пандемии. Необходимость сохранения очного приема клиентов была продиктована, по словам Васильевой, тем, что «наше население далеко не всегда умеет пользоваться интернетом, даже мобильные телефоны есть не у всех». Разумеется, во время приемов соблюдаются все необходимые ограничения: правило соблюдения дистанции 2+2, дезинфекция рук, ношение масок. «Если клиент пришел без маски, - уточняет Елена Васильева, - мы обязательно ему дадим ее». Сами специалисты работают за экранами, тоже в масках.

В данный момент, по словам директора департамента, часть сотрудников работает удаленно, несмотря на это жалоб на то, что кого-то не обслужили или кому-то не помогли, не поступало.

Елена Васильева рассказала о распределении закупленных государством одноразовых масок среди малоимущих горожан, получающих прожиточное пособие, и особо нуждающихся семей. Из числа получающих прожиточное пособие коробку с 50 масками уже вручили 305 нарвитянам. Всего эти коробки с масками получат около 500 человек. Для получения масок, подчеркнула Елена Васильева, каждая семья приглашается в департамент отдельно.

К распределению среди жителей города Департаментом социальной помощи также подлежат полученные от государства 1800 многоразовых масок. Поскольку получающие прожиточное пособие уже обеспечены одноразовыми масками, заметила Васильева, сотрудники департамента сейчас выясняют у Министерства социальных дел, какие категории горожан еще можно включить в эту акцию. «Хотелось бы, - сказала Елена Васильева, - подключить к этому семьи, имеющие маленьких детей и находящиеся под крылом Отдела защиты детства нашего департамента. Также нуждаются в масках многодетные семьи или семьи, воспитывающие детей с недостатками здоровья».

Несмотря на трудности, которые несут с собой ограничения, вызванные пандемией, город продолжает оказывать услуги опеки 150 взрослым, нуждающимся в посторонней помощи, чтобы справляться в жизни.

Нередко специалистам департамента доводится оказывать своим клиентам психологическую помощь. При этом специального дипломированного психолога в штате департамента нет. Выполнять и эту функцию сотрудникам департамента помогает соответствующее обучение, которое проходит практически каждый. «В частности, - отметила Елена Васильева, - Департаментом социального страхования было организовано двухдневное обучение, чтобы наш специалист мог оказать первую психологическую помощь пришедшему клиенту». Не исключают в департаменте и подключение к работе с клиентами квалифицированных психологов, готовых оказывать помощь в качестве волонтеров.

«Надеемся получить первую дозу вакцины к концу января»

Нарвский центр социальной работы в своих учреждения ежедневно и круглосуточно принимает беспрецедентные, по словам Елены Васильевой, меры для того, чтобы Covid-19 не проник в их стены. Эти меры по просьбе нашего издания перечислила директор центра и председатель Нарвского городского собрания Татьяна Стольфат. «В учреждениях центра, - рассказала она, - полностью запрещены посещения клиентов родственниками. Все посылки и передачи от них нашим постояльцам тщательно обрабатываются. Соблюдаются все меры предосторожности, рекомендованные Департаментом здоровья: регулярно проветриваются и подвергаются кварцеванию помещения, дезинфицируются поверхности, иными словами, в помещениях центра создается микроклимат, соответствующий предписаниям, разработанным для социальных учреждений. Проводится работа с персоналом, который мы призываем ограничивать свои контакты, учитывая особенности нашей работы и то, что мы, сотрудники, можем занести вирус с собой в учреждение. Осуществляем витаминную поддержку клиентов. Когда сотрудник уходит на больничный, то его обязанности выполняет кто-то из коллег. В нашем коллективе налажена командная работа: ведь никто из ожидающих, например, помощи на дому не должен страдать от того, что кто-то из сотрудников заболел».

В данный момент сотрудники Нарвского центра социальной работы и его клиенты готовятся к вакцинации от коронавируса, которая в учреждениях подобного профиля является первоочередной и должна быть завершена в первом квартале этого года. «Планируем получить первую дозу вакцины к концу января», - делится планами Татьяна Стольфат. Есть среди сотрудников и клиентов те, кому в вакцинации отказано по медицинским показаниям, есть и те, кто по разным причинам еще не принял решение о вакцинировании. С ними работают. В любом случае, уверяет директор центра, увольнений на этом основании не последует.

Наталья Соболева

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