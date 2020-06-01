COVID-19: город раздает маски и поддерживает морально

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Какую помощь во вторую волну пандемии коронавируса COVID-19 город оказывает своим жителям, находящимся в наиболее сложных жизненных условиях? Об этом на состоявшемся в городской управе инфочасе рассказала директор Департамента социальной помощи Елена Васильева.

После продолжительного перерыва городская управа возобновила проведение инфочасов для прессы. Состоявшийся 11 января инфочас стал первым для мэра Нарвы Катри Райк (на снимке слева). Елена Васильева (справа) рассказала о поддержке в сложное время наиболее уязвимых категорий горожан. Фото: Наталья Соболева

Принимают очно и раздают маски

По понедельникам и средам в департаменте проводится контактный прием посетителей, согласованный с Департаментом здоровья еще в первую волну пандемии. Необходимость сохранения очного приема клиентов была продиктована, по словам Васильевой, тем, что «наше население далеко не всегда умеет пользоваться интернетом, даже мобильные телефоны есть не у всех». Разумеется, во время приемов соблюдаются все необходимые ограничения: правило соблюдения дистанции 2+2, дезинфекция рук, ношение масок. «Если клиент пришел без маски, - уточняет Елена Васильева, - мы обязательно ему дадим ее». Сами специалисты работают за экранами, тоже в масках.

В данный момент, по словам директора департамента, часть сотрудников работает удаленно, несмотря на это жалоб на то, что кого-то не обслужили или кому-то не помогли, не поступало.

Елена Васильева рассказала о распределении закупленных государством одноразовых масок среди малоимущих горожан, получающих прожиточное пособие, и особо нуждающихся семей. Из числа получающих прожиточное пособие коробку с 50 масками уже вручили 305 нарвитянам. Всего эти коробки с масками получат около 500 человек. Для получения масок, подчеркнула Елена Васильева, каждая семья приглашается в департамент отдельно.

К распределению среди жителей города Департаментом социальной помощи также подлежат полученные от государства 1800 многоразовых масок. Поскольку получающие прожиточное пособие уже обеспечены одноразовыми масками, заметила Васильева, сотрудники департамента сейчас выясняют у Министерства социальных дел, какие категории горожан еще можно включить в эту акцию. «Хотелось бы, - сказала Елена Васильева, - подключить к этому семьи, имеющие маленьких детей и находящиеся под крылом Отдела защиты детства нашего департамента. Также нуждаются в масках многодетные семьи или семьи, воспитывающие детей с недостатками здоровья».

Несмотря на трудности, которые несут с собой ограничения, вызванные пандемией, город продолжает оказывать услуги опеки 150 взрослым, нуждающимся в посторонней помощи, чтобы справляться в жизни.

Нередко специалистам департамента доводится оказывать своим клиентам психологическую помощь. При этом специального дипломированного психолога в штате департамента нет. Выполнять и эту функцию сотрудникам департамента помогает соответствующее обучение, которое проходит практически каждый. «В частности, - отметила Елена Васильева, - Департаментом социального страхования было организовано двухдневное обучение, чтобы наш специалист мог оказать первую психологическую помощь пришедшему клиенту». Не исключают в департаменте и подключение к работе с клиентами квалифицированных психологов, готовых оказывать помощь в качестве волонтеров.

«Надеемся получить первую дозу вакцины к концу января»

Нарвский центр социальной работы в своих учреждения ежедневно и круглосуточно принимает беспрецедентные, по словам Елены Васильевой, меры для того, чтобы Covid-19 не проник в их стены. Эти меры по просьбе нашего издания перечислила директор центра и председатель Нарвского городского собрания Татьяна Стольфат. «В учреждениях центра, - рассказала она, - полностью запрещены посещения клиентов родственниками. Все посылки и передачи от них нашим постояльцам тщательно обрабатываются. Соблюдаются все меры предосторожности, рекомендованные Департаментом здоровья: регулярно проветриваются и подвергаются кварцеванию помещения, дезинфицируются поверхности, иными словами, в помещениях центра создается микроклимат, соответствующий предписаниям, разработанным для социальных учреждений. Проводится работа с персоналом, который мы призываем ограничивать свои контакты, учитывая особенности нашей работы и то, что мы, сотрудники, можем занести вирус с собой в учреждение. Осуществляем витаминную поддержку клиентов. Когда сотрудник уходит на больничный, то его обязанности выполняет кто-то из коллег. В нашем коллективе налажена командная работа: ведь никто из ожидающих, например, помощи на дому не должен страдать от того, что кто-то из сотрудников заболел».

В данный момент сотрудники Нарвского центра социальной работы и его клиенты готовятся к вакцинации от коронавируса, которая в учреждениях подобного профиля является первоочередной и должна быть завершена в первом квартале этого года. «Планируем получить первую дозу вакцины к концу января», - делится планами Татьяна Стольфат. Есть среди сотрудников и клиентов те, кому в вакцинации отказано по медицинским показаниям, есть и те, кто по разным причинам еще не принял решение о вакцинировании. С ними работают. В любом случае, уверяет директор центра, увольнений на этом основании не последует.

Наталья Соболева