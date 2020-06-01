В Нарве готовятся к созданию музея истории города

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Нарвский музей, открывший летом 2020 года обновленный Нарвский замок, представил план работы на период с 2021 по 2025, который предусматривает создание музея, знакомящего с историей города и издание сборника об истории современного города Нарвы, пишет rus.err.ee.

Нарвский музей Фото: Raadio 4

Кроме того, Нарвский музей обзавелся биографической базой данных russianestonia.eu, сообщает пресс-служба учреждения.

"План развития Нарвского музея амбициозен и требует серьезной работы по всем направлениям деятельности. Самая крупная из них - создание исторического музея города. А именно, недавно открывшаяся новая постоянная экспозиция Нарвского замка посвящена истории замкового комплекса. К сожалению, нет выставки, знакомящей с историей Нарвы, которой Нарва, безусловно, заслуживает." - сказал Иво Пости, член правления музея.

"Процесс создания исторического музея начинается, с одной стороны, с подготовки концепции постоянной экспозиции, а с другой - с поиска необходимых финансовых ресурсов и возможных помещений", - добавил он.

В рамках создания концепции постоянной экспозиции музея, знакомящей с историей города Нарвы, исследовательский научный отдел Нарвского музея начал изучать те периоды в истории города, которые до сих пор не были подробно изучены.

По словам научного руководителя Нарвского музея Игоря Копытина, "Russianestonia.eu" - это база данных в интернете, содержащая биографии более 8000 русских эмигрантов, которые жили и работали в Эстонии до 1940 года, а также чиновников и солдат Российской Империи, служивших здесь до 1917 года.

"Отдельную большую категорию составляют биографии офицеров и чиновников Северо-Западной армии. База данных уникальна тем, что является на сегодняшний день наиболее полной и обновляется ежедневно. База данных позволяет пользователям пополнять биографические данные разных лиц и искать родственников", - добавил он.

Еще одна важная цель, поставленная в плане развития, - это капитальный ремонт Художественной галереи музея вместе с реставрацией бастиона Глория, первым этапом которого станет проведение конкурса архитектурных проектов в 2021 году.

План развития музея также предусматривает продвижение зеленого мышления как важной деятельности. В связи с этим в январе Нарвский музей начал процесс получения сертификата "Зеленый ключ". Он присуждается компаниям, которые соответствуют критериям маркировки и достигли баланса между качеством, комфортом и экологической безопасностью. В Эстонии знак "Зеленый ключ" еще не получил ни один музей.

Источник: rus.err.ee