Наш опрос. Ударит ли по Нарве отставка правительства

Дата публикации: Сегодня, 12:48 Просмотрено: 101

1. Как может отразиться на политической жизни в Нарве отставка Юри Ратаса?

2. Какой состав новой коалиции вы считаете самым предпочтительным?

Катри Райк, мэр Нарвы

– На местном уровне не так важно, кто в какой партии. Важно, как человек может работать. Нарва принадлежит нарвитянам, а не той или иной политической партии.

В руководстве города сейчас четыре центриста, три социал-демократа и один реформист, то есть нет преобладания какой-то одной партии. Что касается мэра города, то он должен общаться с разными политическими силами, не отдавая предпочтения какой-либо одной: это было бы очень опасно. Сейчас мы видим, что новое правительство может быть и с центристами, и без центристов, но в любом случае это нормально, и это – часть демократии.

Я считаю, что для решения разных вопросов Нарве могут быть «выгодны» разные политические силы. Для развития экономики – реформисты, для решения социальных вопросов – социал-демократы, для решения проблем неграждан – союз центристов и социал-демократов. Поэтому – ждем, что будет. Я со своей стороны могу общаться со всеми политическими силами и не вижу в этом никакой проблемы.

Тармо ТАММИСТЕ, заместитель председателя Нарвского городского собрания

– Это сложная для партии ситуация, но считаю, что на местной политической жизни она никак не отразится, ведь никого из нарвитян в связи с делом Порто Франко не обвиняют. Какой станет новая коалиция, зависит от переговоров. Делать прогнозы насчет ее возможного состава считаю сейчас неблагодарным делом, это все равно, что играть в лотерею. Я уверен, что сегодня в игре все партии за исключением EKRE (Консервативная народная партия Эстонии – ред.). Мы сейчас не можем знать, с кем станет разговаривать Кая Каллас (лидер Партии реформ Эстонии, которой президент Керсти Кальюлайд предложила стать кандидатом в премьер-министры и начать формирование нового действующего правительства – ред.), а такие переговоры не ведутся за два дня, они могут длиться недели и месяцы.

Яна КОНДРАШОВА, заместитель председателя Нарвского городского собрания

– В условиях, когда наш город понемногу договаривается с Центристской партией, а городское собрание усиливается и связывает себя с центристским влиянием, отставка премьера стала полной неожиданностью. Но не следует делать преждевременные выводы, обвинение только предъявлено, а из нарвских центристов, скорее всего, никто отношения к делу Порто Франко не имеет. Поэтому не считаю, что отставка Ратаса кардинально отразится на политической жизни в Нарве или запятнает имидж города. Зато она может подтолкнуть местных центристов хорошенько подумать и взвесить, стоит ли связывать себя с этой партией. Я всегда верила, что партийная принадлежность мало влияет на решения избирателя: голосуют за хороших людей, за их инициативы. Что касается предпочтений при формировании нового правительства, то это зависит от того, уйдет ли партия в оппозицию или будет искать себе партнеров по новой коалиции.

Сергей Горлач, вице-мэр Нарвы, Реформистская партия

– Считаю, что на нарвских реалиях смена правительства не отразится никак, поскольку по темам сугубо нарвским в горсобрании есть определенные договоренности. Я при их достижении не присутствовал, но в целом речь шла о сотрудничестве. Даже если столичные центристы уйдут в оппозицию, ничего страшного для нас в этом нет. Было время, когда в оппозиции была и вся Центристская партия, и нарвские центристы, жизнь же в городе шла своим чередом.

– Я убежден, что единственно возможной, наиболее оправданной, может быть сейчас коалиция Партия реформ, Социал-демократическая, Исамаа. Такой союз уже был до 2016 года, то есть опыт имеется, можно начинать работать.

Ирина Токарева, Наталья Соболева, Татьяна Завьялова