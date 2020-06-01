Кадровые перестановки в нарвской власти завершились

Дата публикации: Сегодня, 11:41 Просмотрено: 151

У нового председателя Нарвского горсобрания Татьяны Стольфат теперь есть два заместителя — Тармо Таммисте и Яна Кондрашова, в горуправе восстановлена должность вицэ-мэра по городскому хозяйству, им стал Сергей Горлач. Такие решения были приняты на заседании Нарвского городского собрания 11 января.

У Нарвского горсобрания выдался напряженный январь: выбрав новых лиц во власть 11 января, депутаты в этом месяце соберутся еще дважды, чтобы принять городской бюджет на 2021 год. Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА

Новый бюджет Нарвы примут в конце января

От фракции Kodulinn поступили предложения оставить председателю горсобрания одного заместителя, а также избрать на эту должность Ирину Янович. Согласно регламенту, выборы заместителей были тайными и проходили в два тура, что заняло довольно много времени. За Тармо Таммисте проголосовало 18 человек, за Яну Кондрашову — 16.

Татьяна Стольфат сказала нашему изданию, что два заместителя ей действительно необходимы, ведь свою основную работу руководителя Нарвского центра социальной работы она покидать не собирается. «Уже провели с заместителями первое совещание, дала задание подготовить документы к следующей сессии, а также продумать, как упорядочить наши документы и сделать их доступными для рядовых горожан, возможно, использовав при этом опыт других самоуправлений», - рассказала глава горсобрания Нарвы.

График работы горсобрания на январь — плотный, в январе состоится еще два заседания, они назначены на 21 и 29 января, основная задача — успеть рассмотреть и утвердить городской бюджет на 2021 год. Новый бюджет должен соответствовать возможностям города в нынешний нелегкий год, что означает, что некоторые кредитные обязательства, связанные с задачами не первой необходимости, могут быть отложены. Также будут пересматриваться составы депутатских комиссий и советов муниципальных предприятий.

Какими будут зарплаты председателя и его заместителей, останутся ли они на уровне зарплат прежних руководителей горсобрания?«Скорее всего, да, но этот вопрос также должно еще рассмотреть и утвердить городское собрание», - ответила Татьяна Стольфат.

С биографией Тармо Таммисте нарвитяне знакомы достаточно хорошо — он был мэром Нарвы с 2002 по 2013 год и с 2015 по 2019 год, а с 2013 по 2015 год занимал пост председателя Нарвского горсобрания. В настоящее время — советник в Министерстве экономики и коммуникаций, занимается темой справедливого перехода в Ида-Вирумаа.

Новый человек во власти

В настоящее время Кондрашова руководит проектом обучения эстонскому языку на уровень В1 неграждан в Академии внутренней безопасности. Должность заместителя председателя горсобрания будет совмещать со своей основной работой.ФОТО: Ирина Токарева

Яна Кондрашова — человек в руководстве горсобрания новый, и наше издание попросило молодого политика рассказать о себе. «Я, как и мои родители, родилась и выросла в Нарве, закончила Кесклиннаскую гимназию. Всю жизнь была активисткой: руководила школьным самоуправлением, была членом молодежного парламента», - рассказала Яна, добавив, что никогда не испытывала желания уехать из Нарвы. Она закончила Нарвский колледж ТУ по специальности молодежная работа, затем — магистратуру Тартуского университета. Одиннадцать лет проработала в профсоюзе работников Балтийской электростанции, в настоящее время руководит проектом обучения эстонскому языку на уровень В1 неграждан в Академии внутренней безопасности. «Я работала в Нарве, но по мере необходимости ездила по Эстонии, так как наши курсы идут и в Таллинне, и в Тапа, и в других местах. Сейчас обсуждается возможность передачи наших курсов в ведение Министерства культуры, но, так или иначе, должность заместителя председателя горсобрания я буду совмещать со своей основной работой», - рассказала нам Яна Кондрашова. Она подтвердила, что в горсобрании собирается заниматься подготовкой всех тех вопросов, которые не раз поднимала оппозиция: это и проведение конкурсов на организацию школьного питания, решение проблемы городских развалин, проблемы муниципального жилья.

Фракция Meie Narva почти с самого начала своей работы пыталась сделать местные политические события доступнее для горожан, организовав трансляции заседаний Нарвского городского собрания на страничке фракции в фейсбуке. Трансляцию с последнего заседания на страничке Meie Narva посмотрело около 100 горожан. Однако официальный канал просмотра заседаний местных самоуправлений volis.ee заседания Нарвского горсобрания пока транслирует с перебоями. «Мы это уже обсуждали, и эта техническая проблема, конечно, будет решена»,- отметила зампредседателя.

Вицэ-мэр займется инвестиционными проектами и дорогами

Сергей Горлач на выборах 2017 года баллотировался в Нарвское горсобрание в списке избирательного союза "Наша Нарва". Однако позднее из-за разногласий с коллегами вышел из фракции "Наша Нарва" и работал как внефракционный депутат. В ноябре 2020 года вошел в состав фракции Kesk.ФОТО: Архив редакции

Нарвское городское собрание восстановило должность вицэ-мэра по городскому хозяйству, которая была упразднена при прежнем мэре Алексее Евграфове, а затем утвердило на этот пост Сергея Горлача, до недавнего времени депутата Нарвского горсобрания и владельца бюро недвижимости Trianon.

При обсуждении его кандидатуры мэру Нарвы Катри Райк, представившей горсобранию новый состав управы, задали два вопроса. Депутат Антс Кутти поинтересовался, действительно ли в нынешней тяжелой экономической ситуации городу так необходима должность вицэ-мэра, чья зарплата ляжет дополнительной нагрузкой на бюджет?

Мэр ответила, что у вицэ-мэра по городскому хозяйству будет достаточно задач: ему предстоит заниматься большими инвестиционными проектами, которые были начаты давно, а сейчас нуждаются в завершении, а также координировать работу трех департаментов — городского хозяйства, архитектуры и планирования и экономики и развития.

Соответствует ли предложенный мэром кандидат всем требованиям новой должности, в частности, владеет ли он эстонским языком на категорию С 1, поинтересовалась депутат Ирина Янович. Катри Райк рассказала, что Сергей Горлач — выпускник Таллиннского технического университета, имеет большой опыт работы в сфере частного бизнеса. «Я советую всем общаться с Сергеем на эстонском языке. Я была удивлена тем, как свободно он владеет эстонским — как устно, так и письменно»,- отметила Райк.

Сергей Горлач ранее входил в комиссию городского собрания по городскому хозяйству и был хорошо знаком с основными вопросами этой сферы. Помимо инвестиционных проектов в задачи вицэ-мэра входит контроль текущих ремонтов дорог и тротуаров, а также других городских объектов. Его зарплата составит 3161 евро в месяц. Место Горлача в городском собрании займет Марина Шурупова, баллотировавшаяся по списку Meie Narva.

Помимо Горлача, в новый состав членов управы вошли, как и раньше, руководители трех городских департаментов — Елена Васильева, Елена Голубева и Виктория Лутус, которые, тоже как и прежде, будут получать за эту работу надбавку — 250 евро в месяц.

Елена Скулачева вышла из состава управы, но продолжит руководить департаментом городского хозяйства.

Ирина Токарева