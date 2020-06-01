Дата публикации: Вчера, 15:23 Просмотрено: 144

Со среды 13 января смягчаются ограничения на передвижение по льду Нарвского водохранилища, и теперь по нему можно передвигаться как пешком, так и на квадроцикле и мотосанях, сообщила в среду BNS пресс-служба департамента полиции и погранохраны

Иллюстративное фото: stena.ee

По словам старшего комиссара Идаской префектуры Сергея Золина, результаты проведенной ледовой разведки показывают, что слой льда в Нарвском водохранилище достаточно толстый и безопаснен для того, чтобы передвигаться по нему пешком и на легком моторном транспортном средстве. «Несмотря на это, при выходе на лед нужно оставаться бдительным и соблюдать установленные ограничения», – сказал Золин, по ловам которого выход на лед реки Нарва по-прежнему запрещен, так как ледовый покров там непредсказуем – на реке нет равномерного и прочного льда и во многих местах до сих пор открытая вода.

Старший коммиссар добавил, что для выхода на лед полная масса квадроцикла или мотосаней не должна превышать 300 килограммов и выходить можно только через порт Кулгу на расстояние двух с половиной километров вверх по течению и максимально на 400 метров от берега Эстонской Республики. Помимо этого, запрещено выходить на лед ближе чем на 200 метров от устья ручьев и рек Нарвского водохранилища.

Сергей Золин советует всем выходящим на лед людям тепло одеться и по возможности быть в водонепроницаемой одежде. Обязательно нужно взять с собой полностью заряженный мобильный телефон. «Если возникнет опасная ситуация, то для оказания оперативной помощи вышедшему на лед нужно позвонить по номеру 112. Советуем сообщить своим близким, куда именно вы пойдете после выхода на лед, чтобы в случае потери или несчастного случая можно было быстрее определить местоположение человека и быстро отреагировать. Значительную помощь рыбакам могут оказать навигационные устройства или ледорубы. При выходе на лед необходимо быть трезвым», – сказал Золин.

Для получения дополнительной информации о состоянии льда и действующих ограничениях старший комиссар советует следить за картой состояния ледового покрова на сайте Департамента полиции и погранохраны или позвонить в Нарвский кордон по телефону 3331580.

При выходе на лед приграничных водоемов на транспортном средстве, свой выезд и возвращение необходимо зарегистрировать на странице www.piiriveekogu.ee.

BNS