В Нарве с нового года подорожала плата за место в детском саду

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В связи с тем, что в Эстонии в 2020 году выросла минимальная зарплата, в Нарве с 1 января 2021 года подорожало место в детском саду.

В Нарве по решению горсобрания размер оплаты за место в детском саду привязан к минимальной зарплате. Он составляет либо 5%, либо 6% от минимальной оплаты труда, установленной в прошлом году - пишет rus.err.ee

Фото:ERR

Поскольку в 2020 году минимальная зарплата выросла с 540 до 580 евро в месяц, то с нового года в муниципальных садах Нарвы - всего их 17 - подорожала плата за место.

Как сообщили rus.err.ee в отделе культуры Нарвской горуправы, с 1 января она составляет 35,04 евро в месяц (6% от минимальной зарплаты) в садовых группах детских садов Päikene, Sipsik, Cipollino и Pingviin.

В ясельных группах всех детских садов и в садовых группах не упомянутых выше дошкольных учреждений стоимость места с 1 января составляет 29,20 евро в месяц - то есть 5% от минималки в 2020 году.

"Повышенный размер оплаты за услуги детского сада действует в учреждениях, где предоставляется дополнительная услуга бассейна", - объяснила заведующая отделом культуры Виктория Лутус.

По данным на январь 2021 года, в детских садах Нарвы воспитывается 2463 ребенка, из которых 645 посещают ясельные группы.

Решение нарвских властей также предусматривает, что родители детей, которые болеют коронавирусом или вынуждены находиться в самоизоляции, освобождены от платы за место в детском саду в период отсутствия ребенка.

Такое же правило действует, если детсадовские группы закрыты на карантин.

Поскольку в 2021 году минимальная зарплата в Эстонии не изменится, то в 2022 году стоимость места в нарвских детских садах не повысится.

В 2020 году плата за место в детском саду составляла в Нарве 27 евро или 32,4 евро в месяц.

Источник: rus.err.ee