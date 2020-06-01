Новый вицэ-мэр Нарвы займется инвестиционными проектами и дорогами

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Сергей Горлач, депутат Нарвского горсобрания и до недавнего времени владелец бюро

недвижимости Trianon, большинством голосов Нарвского городского собрания 11 января был

утвержден на должность вице-мэра Нарвы по городскому хозяйству.

Фото: архив редакции



Нарвское городское собрание восстановило должность вице-мэра по городскому хозяйству,

которая была упразднена при прежнем мэре Алексее Евграфове, а затем утвердило на этот пост

Сергея Горлача.

При обсуждении его кандидатуры мэру Нарвы Катри Райк, представившей горсобранию новый

состав управы, задали два вопроса. Депутат Антс Кутти поинтересовался, действительно ли в

нынешней тяжелой экономической ситуации городу так необходима должность вице-мэра, чья

зарплата ляжет дополнительной нагрузкой на бюджет?

Мэр ответила, что у вице-мэра по городскому хозяйству будет достаточно задач: ему предстоит

заниматься большими инвестиционными проектами, которые были начаты давно, а сейчас

нуждаются в завершении, а также координировать работу трех департаментов — городского

хозяйства, архитектуры и планирования и экономики и развития.

Соответствует ли предложенный мэром кандидат всем требованиям новой должности, в

частности, владеет ли он эстонским языком на категорию С 1, поинтересовалась депутат Ирина

Янович. Катри Райк рассказала, что Сергей Горлач — выпускник Таллиннского технического

университета, имеет большой опыт работы в сфере частного бизнеса. «Я советую всем общаться с

Сергеем на эстонском языке. Я была удивлена тем, как свободно он владеет эстонским — как

устно, так и письменно»,- отметила Райк.

Сергей Горлач ранее входил в комиссию городского собрания по городскому хозяйству и был

хорошо знаком с основными вопросами этой сферы. Помимо инвестиционных проектов в задачи

вице-мэра входит контроль текущих ремонтов дорог и тротуаров, а также других городских

объектов. Его зарплата составит 3161 евро в месяц. Место Горлача в городском собрании займет

Марина Шурупова, баллотировавшаяся по списку Meie Narva.

Помимо Горлача, в новый состав членов управы вошли, как и раньше, руководители трех

городских департаментов — Елена Васильева, Елена Голубева и Виктория Лутус, которые, тоже

как и прежде, будут получать за эту работу надбавку — 250 евро в месяц.

Елена Скулачева вышла из состава управы, но продолжит руководить департаментом городского

хозяйства.

Ирина Токарева