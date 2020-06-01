Новый вицэ-мэр Нарвы займется инвестиционными проектами и дорогами

Город / УправлениеНовый вицэ-мэр Нарвы займется инвестиционными проектами и дорогами
Дата публикации: Сегодня, 13:24 Просмотрено: 20
Сергей Горлач, депутат Нарвского горсобрания и до недавнего времени владелец бюро
недвижимости Trianon, большинством голосов Нарвского городского собрания 11 января был
утвержден на должность вице-мэра Нарвы по городскому хозяйству.
Нарвское городское собрание восстановило должность вице-мэра по городскому хозяйству,
которая была упразднена при прежнем мэре Алексее Евграфове, а затем утвердило на этот пост
Сергея Горлача.
При обсуждении его кандидатуры мэру Нарвы Катри Райк, представившей горсобранию новый
состав управы, задали два вопроса. Депутат Антс Кутти поинтересовался, действительно ли в
нынешней тяжелой экономической ситуации городу так необходима должность вице-мэра, чья
зарплата ляжет дополнительной нагрузкой на бюджет?
Мэр ответила, что у вице-мэра по городскому хозяйству будет достаточно задач: ему предстоит
заниматься большими инвестиционными проектами, которые были начаты давно, а сейчас
нуждаются в завершении, а также координировать работу трех департаментов — городского
хозяйства, архитектуры и планирования и экономики и развития.
Соответствует ли предложенный мэром кандидат всем требованиям новой должности, в
частности, владеет ли он эстонским языком на категорию С 1, поинтересовалась депутат Ирина
Янович. Катри Райк рассказала, что Сергей Горлач — выпускник Таллиннского технического
университета, имеет большой опыт работы в сфере частного бизнеса. «Я советую всем общаться с
Сергеем на эстонском языке. Я была удивлена тем, как свободно он владеет эстонским — как
устно, так и письменно»,- отметила Райк.
Сергей Горлач ранее входил в комиссию городского собрания по городскому хозяйству и был
хорошо знаком с основными вопросами этой сферы. Помимо инвестиционных проектов в задачи
вице-мэра входит контроль текущих ремонтов дорог и тротуаров, а также других городских
объектов. Его зарплата составит 3161 евро в месяц. Место Горлача в городском собрании займет
Марина Шурупова, баллотировавшаяся по списку Meie Narva.
Помимо Горлача, в новый состав членов управы вошли, как и раньше, руководители трех
городских департаментов — Елена Васильева, Елена Голубева и Виктория Лутус, которые, тоже
как и прежде, будут получать за эту работу надбавку — 250 евро в месяц.
Елена Скулачева вышла из состава управы, но продолжит руководить департаментом городского
хозяйства.
Ирина Токарева