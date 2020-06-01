Транзитная дорога обретает финансовую основу

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Вопрос о транзитной дороге через Нарву стоит едва ли не с тех пор, как наш город стал пограничным. Сначала речь шла о самом статусе «транзитные», потом о распространении его на те или иные улицы города.

Один из вариантов транзитного проекта предусматривал вырубку липовых аллей на ул. Кересе. ФОТО: Архив «НГ» .

Одно время шла борьба за то, чтобы этот статус получило, в том числе, Таллиннское шоссе, но в столице с этим не согласились, и транзитными были признаны улица Раху, в части ее, прилегающей к виадуку, и улица Кересе. Затем начались проектно-финансовые процедуры, которые на сегодня получают свое завершение.

На сессии горсобрания, состоявшейся 30 декабря, после судьбоносных вопросов о власти, был рассмотрен и вопрос «Утверждение самофинансирования и промежуточного финансирования проекта «Работы по реконструкции транзитных дорог TEN-T в городе Нарве». Докладчик, директор Департамента экономики и развития Юрий Сайя, сообщил депутатам, что на конкурс по строительству дороги было представлено 7 предложений, что он назвал «хорошим результатом». Три из них, по его словам, были от ведущих дорожных фирм Эстонии, и их ценовые предложения были примерно одинаковы, что позволяет говорить о справедливости запрашиваемых сумм.

Нужно отметить, что проект, впервые обсуждавшийся и поддержанный горсобранием еще в 2017 году, существенно подорожал. На сегодня самое низкое ценовое предложение составляет 13 579 200 евро. В связи с удорожанием проекта необходимо увеличить и его городское самофинансирование на 2 090 936,39 евро, то есть более, чем в два раза (в целом оно составит 4 887 665,78 евро).

Округляя, можно сказать, что строительство транзитной дороги обойдется в 13,9 млн евро, из которых 9 млн финансирует государство, и 4,9 млн должна заплатить Нарва из кредитной линии.

Сайя также подчеркнул, что проект изменить уже нельзя, время на согласования истекло – его «съели» многораундовые переговоры, и в случае отказа город лишится 9 миллионов государственной поддержки.

Решение вызвало у депутатов вопросы, до голосования потребовался даже фракционный перерыв правящей коалиции, но в итоге депутаты единогласно проголосовали за представленные докладчиком цифры.

Виталий ШКОЛА