Полиция устанавливает личность утонувшей в реке Нарва женщины

Дата публикации: Сегодня, 13:02 Просмотрено: 83

Полиция просит помощи в опознании женщины, которая 22 декабря была найдена мертвой в реке Нарва.

22 декабря около 18.20 в Нарве, около пересечения улиц Толли и Йыэ, в реке было обнаружено тело пожилой женщины. По предварительным данным, женщина утонула.

Предполагается, что женщине могло быть около 60 лет. Ее рост около 185 см, и у нее седые волосы до плеч. На женщине была одета коричневая куртка, темные штаны, темные ботинки со светлой подошвой и на шее разноцветный платок. Документы или личные вещи рядом с женщиной найдены не были.

Полиция вместе с партнерами попыталась установить личность утонувшей, однако до сих пор этого сделать не удалось. Просим людей, которые узнали женщину по описанию или опознали ее одежду, связаться с полицией по телефону 3576147 или написать на электронную почту aleksandr.kornejev@politsei.ee.

Департамент полиции и погранохраны

Идаская префектура



