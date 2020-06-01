Праздник, продлевающий жизнь

Дата публикации: Сегодня, 12:53 Просмотрено: 51

Храм Нарвской иконы Божией Матери, чуть ли не ежегодно получающий призы республиканского и местного конкурсов «Красивый дом» за благоустройство своей территории, в ожидании Рождества и Нового года вновь порадовал своим внешним видом.

Вход в храм украшают наряженные ели и праздничная иллюминация.

Фото: Наталья СОБОЛЕВА

Праздничная иллюминация, украшенные елки при входе и внутри храма, по-новогоднему оформленные домики действующей при храме богадельни создают у прихожан теплые чувства, поднимают настроение, несмотря на присущую всем сегодня тревожность – как-никак коронавирус, пандемия...

Украшали вместе с насельниками

Как рассказал нам настоятель храма протоиерей Виталий Гаврилов, среди домиков был даже организован конкурс на лучшее новогоднее оформление, победили в нем строения под номерами 3, 4 и 6. «Каждый домик, – рассказывает отец Виталий, – украшали наши работники вместе с его насельниками. Именно наши сотрудники и проживающие в богадельне – та движущая сила, что приводит к той красоте, которую могут наблюдать в разное время года наши прихожане. Но красота эта создается не только для посторонних. Украшая территорию, насельники тем самым участвуют в создании праздничной обстановки. Когда люди (особенно с деменцией, которые у нас тоже живут) созидают что-то такое, это влияет на их чувства. Они реально меняются, неким образом возвращаясь в детство. Поэтому такие праздники дают возможность людям жить дальше».

Украшенный коридор одного из домиков богадельни.

Фото: Наталья СОБОЛЕВА

Сейчас в богадельне действует запрет на посещения постояльцев их родственниками, поэтому близкие насельников не смогут увидеть эту красоту и оценить усилия работников по созданию праздничной домашней обстановки для обитателей богадельни. Но ведь и делается это не благодарности ради, а для проживающих там.

Но в канун праздника Рождества мы решили поговорить с настоятелем храма Нарвской иконы Божией Матери не столько о красоте внешней, сколько о красоте душевной, чтобы узнать о сегодняшнем дне действующего при храме богоугодного заведения.

Знакомый всем библейский сюжет.

Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА

Чаще отдают навсегда

Как поведал отец Виталий, богадельня становится выходом из положения для людей одиноких, также для людей с такими болезнями, когда родственникам с уходом за ними не справиться. «Тут у нас находятся разные люди и по диагнозу, и по возрасту, и по состоянию здоровья, – говорит настоятель. – Но живут все они достаточно дружно».

Чаще всего близких отдают в приют не на время, а насовсем. В одном из домиков нам удалось поговорить с одной из насельниц. Женщина не захотела идти с соседками по комнатам на прогулку и осталась отдыхать. Она, бывший педагог, рассказала, что живет здесь уже около десяти лет. Своим проживанием в богадельне при храме вполне довольна. Близкие навещают ее раз в год, когда приезжают из Германии. В остальное время, добавляет отец Виталий, ее посещают бывшие коллеги.

Когда, как и в случае с этой насельницей, родные находятся далеко или, как сейчас, на время карантина посещения отменены, у обитателей богадельни есть возможность созваниваться с близкими. Общаются как по личному телефону, так и (если его нет) по номеру телефона учреждения. Есть возможность использовать и другие средства связи, в том числе писать и получать письма.

Всего в богадельне при храме проживают около сотни человек. Нельзя сказать, что отдают сюда исключительно тяжелых и лежачих. Среди проживающих в богадельне есть такие, кто чувствует себя довольно бодро, ходит на прогулки, принимает участие в службах.

Отец Виталий:

– Большинство могут передвигаться самостоятельно, гуляют, поскольку в расписании дня есть прогулка, а у каждого домика есть своя территория. Некоторые еще и оказывают посильную помощь в уборке снега, других необходимых работах. Насельники посещают храм, но для них вход в него отдельный от прихожан. Они проходят сразу в нижний храм, поскольку туда не нужно подниматься по ступеням. И на богослужения жители каждого дома ходят по своему расписанию.

Среди врачей есть и волонтеры

Неверно думать, будто в этом заведении занимаются только уходом за его обитателями. Медицинские услуги оказываются тоже. В штате богадельни есть медсестра, заключен договор с медицинским центром Ljumam. Приходят медсестры, которые проводят необходимые каждому клиенту медицинские манипуляции. Эти услуги оплачиваются Больничной кассой, как и посещение больных психиатром местной городской больницы.

Практически у всех обитателей богадельни – общий семейный врач. Он посещает людей как на месте, так и дает рекомендации по телефону.

Глава прихода отмечает, что среди посетителей храма есть много врачей, которые оказывают насельникам богадельни волонтерскую помощь.

И хлеб духовный

Жизнь обитателей богадельни не исчерпывается одними посещениями храма. Они читают книги, которые берут в своей библиотеке, слушают духовную и светскую музыку, общаются. Для них организуют различные мероприятия (в пандемию они проходят на улице). В сентябре, к примеру, перед жильцами богадельни выступал духовой оркестр Нарвской музыкальной школы под руководством Игоря Тена. Приводила своих солистов руководитель вокальной школы-студии Pääsuke Елена Коломийцева, приезжали с выступлениями и другие коллективы.

Богоугодное заведение при храме регулярно сотрудничает с такими нарвскими школами, как Православная, государственная Ваналиннаская и Паю, с Кесклиннаской и Пяхклимяэской гимназиями, детсадом «Чиполлино». На праздники учащиеся делают открытки для насельников, дарят им подарки. В этом году, например, воспитанники Воскресной школы нарисовали рисунки и большие плакаты, призывающие на русском и эстонском языках чаще мыть руки. Примечательно, что в домиках богадельни живут и русские, и эстонцы. А русские постояльцы, прибывшие из других регионов страны, довольно хорошо знают эстонский язык.

Есть ли спонсоры у самой богадельни? Конечно есть, говорит отец Виталий и отмечает, что они предпочитают не афишировать свою добрую деятельность.

Вечером территория церкви сияет огнями.

Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА

Были готовы заранее

Как изменила заведенный порядок жизни пандемия? «Эта беда, – замечает Виталий Гаврилов, – может случиться в любой день». И добавляет: «Мы были готовы к соблюдению санэпидемиологических норм в местах большого скопления людей еще до того, как разразилась пандемия. Все наши работники прошли специальные курсы по обеспечению гигиены и обращению со средствами индивидуальной защиты. А еще были 240-часовые курсы, оплачиваемые Кассой по безработице».

Коронавирус, к счастью, в храм пока не пробрался.





Наша справка: Государственные органы Эстонской Республики аккредитовали социальное учреждение при храме Нарвской иконы Божией Матери, выдав 31 декабря 2019 года лицензию на деятельность богадельни. Сейчас в ней проживает около сотни насельников.

Наталья СОБОЛЕВА