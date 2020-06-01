Проект переезда рынка Centrum остался без хозяина. Что теперь?

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В начале недели в новостных лентах появилось сообщение о кончине нарвского предпринимателя Александра Куксова. И в каждом из этих сообщений особо подчеркивалось, что скончавшийся занимался развитием продуктовых рынков Нарвы.

До закрытия рынка CENTRUM менее двух месяцев. С 1 марта он прекращает свое существование.

Фото: Татьяна ЗАВЬЛОВА

Соболезнуем…

Александр Куксов ушел неожиданно. 1 января 68-летнему предпринимателю стало плохо в коридоре собственного дома. Человек потерял сознание, упал. Родные перенесли его в квартиру, пытались оказать первую помощь, вызвали скорую. Но, видимо, их навыков не хватило, а «Скорая» оказалось не такой уж скорой, и к приезду медиков Александр Куксов скончался.

Смерть человека – всегда трагедия. От имени «Нарвской Газеты» мы выражаем соболезнования родным и близким Александра Куксова. Но когда уходит человек ответственный, предприниматель, на которого завязаны какие-то важные для города проекты, у людей появляются вопросы. Вот и наших читателей теперь волнует судьба нового городского рынка, который планировалось открыть в здании «сиреневого банка» на Таллиннском шоссе и куда собирались переехать некоторые торговцы из CENTRUMа. И занимался этим проектом – переоборудованием помещений, подготовкой переезда – именно Александр Куксов.

«Рынки не нужны!»

Рынок CENTRUM – едва ли не последнее в Эстонии заведение такого рода. Не берем в расчет сезонные и праздничные рынки на открытом воздухе. Имеется в виду постоянно действующий торговый объект в специально оборудованном помещении, который подходит под это определение. Но и срок существования CENTRUMа близится к концу.

Здание, где сейчас располагается рынок, уже два года назад, в 2018 году, выкупила компания, принадлежащая бизнесмену Олегу Гроссу. Нарвитянам эта фирма известна по сети магазинов Grossi. В коротком интервью нашей газете г-н Гросс сказал, что считает само существование рынков в том, привычном нам виде, не соответствующим времени. По его мнению, сетевые продуктовые компании вполне в состоянии удерживать цены на приемлемом для покупателей уровне, а дешевизна была главным преимуществом рынков.

Если будет компенсация…

Между фирмой г-на Гросса и CENTRUM существовала договоренность, согласно которой рынок мог оставаться на своем месте еще два года. Мы задали нынешнему владельцу здания вопрос, повлияет ли как-то смерть Александра Куксова, который, по сути, готовил площадку для переезда рынка, на сроки договоренности.

Олег Гросс сказал, что сегодня не видит, где реально может начать свою новую деятельность городской рынок. По его мнению, без помощи города здесь не обойтись, ведь в здании «сиреневого банка» работы далеки от завершения. И для того чтобы остановить реализацию собственного проекта, под который заключены договоры, составлены планы поставок оборудования и инвентаря из других стран, потребуются немалые затраты, которые кто-то должен компенсировать. И этот «кто-то», по мнению бизнесмена, – город Нарва, если он заинтересован в сохранении рынка как такового.

Речь, по словам г-на Гросса, может идти только о небольшом продлении срока работы рынка CENTRUM в принадлежащем его фирме здании. В заключение разговора он попросил выразить соболезнования семье Александра Куксова, которого хорошо знал.

Переезжать некуда

Куда же переедет городской рынок и переедет ли вообще, или его существование вскоре прекратится? Были разговоры о том, что помещения для него могут появиться в здании бывшей мебельной фабрики, где сейчас располагается супермаркет А-1000. Однако владелец помещений Александр Брокк такую возможность исключил, заявив, что рынком заниматься не будет. Площади свободные есть, и если кто-то возьмется их осваивать, вкладываться в проект, тогда варианты возможны, но пока таких желающих не нашлось.

В здании бывшего банка, где побывал ваш корреспондент, работы продолжаются, но как-то «ни шатко, ни валко». Возможно, сказывается близость прошедших праздников. Немногочисленные рабочие не смогли сказать ничего конкретного: они пока не заметили никаких изменений ни в графике своей работы, ни в поставленных задачах.

Даже неспециалисту по строительству видно, что ни о каком рынке в этих помещениях на сегодняшнем этапе речи быть не может. Тем более, о продуктовом, где требования особо жесткие.

Перспективы нет

Владелец фирмы Narva Centrum Александр Ефимов сказал нам, что на сегодня не видит никаких перспектив для существования в Нарве городского рынка. Во-первых (и в главных), рынку некуда переезжать. Во-вторых, давят сетевые компании. По его мнению, открывающийся в скором будущем Lidl «уронит» цены, создаст дополнительную конкуренцию. И в-третьих, кризис, который снизил покупательскую способность населения, нарушил логистику поставок.

Господин Ефимов, тем не менее, считает, что рынок Нарве нужен – по востребованности, по менталитету жителей это очень важный для города объект.

– Ни в одном торговом центре в выходные дни нет такого наплыва покупателей, – говорит он. – Приходят пообщаться, приходят к знакомым продавцам, которые и попробовать дадут, и подскажут, и «сладкий» кусочек приберегут по знакомству.

По его словам, ни о каком продлении договора с Гроссом речи не идет.

– Он должен был прислать предупреждение за два месяца об освобождении помещения, и он его прислал, – сказал Ефимов.

Роль личности

Что касается самих продавцов, с некоторыми из которых нам удалось поговорить, то в большинстве своем они ищут новое место работы.

На переезд в банк надеялись немногие: город у нас маленький, и состояние дел на строительстве секретом не является. «Мы все-таки думали, и хозяева вроде обещали, что просто переедем и продолжим работать», – говорит продавец Валентина. «А я сразу поняла, что это финиш, – в противовес сказанному говорит Ирина. – Уеду к сыну в Таллинн, давно зовет».

По мнению других наших собеседников, и некоторых людей, с которыми удалось поговорить, именно Александр Куксов и только он мог бы «вытащить» проект рынка. А так…

… А так – 28 феврали 2021 года – последний, согласно договору, день работы рынка CENTRUM. И, похоже, последний день существования нарвских рынков вообще…

Виталий ШКОЛА