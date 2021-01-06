Катри Райк: «Было бы странно говорить, что быть мэром Нарвы – моя мечта, а потом заявить: нет, сейчас это слишком рискованно»

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К избранию Катри Райк на пост мэра нарвитяне отнеслись по-разному. Кто-то радовался и всячески выражал свою поддержку новому главе города (в фейсбуке видео с новогодними поздравлениями Катри нарвитянам собрало 6800 лайков). Кто-то скептически утверждал, что теперь добра не жди, ведь Райк спит и видит, как сделать Нарву эстонским городом, а благополучие местных людей ее не волнует.

Новый мэр Нарвы приступила к работе 31 декабря, на следующий день после избрания.

Фото: Ирина ТОКАРЕВА

Сама Катри Райк говорит, что очень благодарна людям за поддержку, а к иронии и критике в свой адрес относится спокойно. «Тот, кто хочет нравиться всем, в итоге не нравится никому», – сказала она нашему изданию в ходе интервью, в котором рассказала о своих первоочередных задачах и о том, какой хотела бы видеть Нарву в будущем.

– Катри, какие задачи для Вас сейчас первоочередные?

– Нужно принимать городской бюджет 2021 года, хочется это сделать в январе, в крайнем случае – в феврале. Поэтому горсобранию придется собираться чаще, чем раз в месяц, чтобы все связанные с бюджетом вопросы успеть решить. Конечно, это не значит, что весь проект бюджета нужно перевернуть с ног на голову, но некоторые вещи необходимо пересмотреть.

Еще один приоритет – как можно скорее решить, как должна быть организована работа школ после 11 января, когда закончатся каникулы: дети должны учиться на разных этажах, уроки физкультуры, скорее всего, должны проходить только на свежем воздухе, и так далее. Мы ведь все хотим как можно быстрее победить ковид.

Очень важный вопрос – сможем ли мы поддержать местных предпринимателей и как именно. Было бы хорошо прямо сейчас найти решения, но нужно посмотреть, есть ли для этого возможности в городском бюджете. И, конечно, мы пока не знаем, что будет после 17 января: будет ли Ида-Вирумаа открыт, или локдаун продлится.

– Вы плотно включились в работу, но разве не должны были ваши рабочие обязанности начаться с 11 января, после того, как будет утвержден новый состав управы?

– Нет, я консультировалась с юристом, уже имею право работать, только не имею пока полномочий, чтобы подписывать документы. Было бы безответственно ждать еще 10 дней, когда столько важных и срочных вопросов, и до этого еще 50 дней было потеряно.

– Какие кадровые перестановки ждут горуправу?

– Вицэ-мэром по городскому хозяйству станет Сергей Горлач. Членами горуправы остаются Елена Голубева, Елена Васильева и Виктория Лутус. Елена Скулачева остается руководить своим департаментом.

У меня нет цели кого-то уволить и очень надеюсь, что работники управы будут продолжать спокойно работать. Разумеется, если кто-то не делает свою работу или «работает против», тогда это уже совсем другой вопрос.

Но никаких своих людей, как я прочла в фейсбуке, никаких своих родственников, которых я хочу устроить здесь на работу, у меня нет. Во-первых, мои родственники даже не в Нарве, а во-вторых, они и сами в состоянии устроиться.

– Некоторые нарвские мэры баллотировались в Рийгикогу, но еще не было ни одного члена Рийгикогу, который бы оставил свою должность, чтобы стать мэром Нарвы, да еще всего за девять месяцев до следующих муниципальных выборов. Это – смелый шаг, но не опрометчивый ли?

– Было бы странно говорить, что быть мэром Нарвы – моя мечта, а потом заявить: нет, сейчас это слишком рискованно.

– Сможете ли вы вернуться в Рийгикогу, если после выборов вас не изберут мэром снова?

– Нет, не смогу вернуться в Рийгикогу. Но уверена, без работы не останусь.

– Вы стали мэром, чтобы не выглядеть в глазах нарвитян человеком, который не держит слова?

– И это тоже, но главная причина, почему именно сейчас я решила активно участвовать в переменах в жизни Нарвы в том, что этот год – ключевой по распределению европейских денег на некоторые большие проекты, которые сейчас, скажем так, находятся в полумертвом состоянии.

Это две новые гимназии и новая эстонская основная школа, Ратушная площадь. Ковид-ковидом, но надо двигаться дальше, начинать строительство. И терять еще десять месяцев, еще год – это сейчас было бы совсем неразумно. Плюс необходимо планировать получение европейских денег на будущее, чтобы для Нарвы справедливый переход действительно был справедливым. Нужно плотно и активно общаться и с Министерством финансов, и с другими само­управлениями Ида-Вирумаа.

И сейчас правительство заявило о возможности выделить 35 миллионов на развитие Нарвской больницы, хотя это еще далеко не окончательное решение, должна сказать свое слово Европейская комиссия. К тому же эстонские профсоюзы считают, что 90 процентов средств справедливого перехода должны пойти на создание рабочих мест. Но все взаимосвязано: хорошая жизненная среда привлекает предпринимателей, а те создают рабочие места.

Подчеркну, что окончательное решение по этому вопросу – еще впереди. У города есть и второй после больницы приоритет – новый дом социального попечения.

– Что касается Нарвской больницы – конечно, просто прекрасно будет, если примут такое решение, но как бы то ни было, каждый нарвитянин скажет, что главная проблема нашей больницы – это нехватка кадров.

– Да, я тоже понимаю, что лечат не стены и оборудование, а головы и руки. И именно поэтому руководство больницы должно быть очень активным, сотрудничать с другими больницами и знать всю медицинскую сеть Эстонии, а также общаться на уровне министерства. Наша цель – изменить Нарву, сделать ее настолько привлекательной, чтобы не только мы сами хотели бы здесь жить, но чтобы и те, кто уехал, захотели вернуться. Хорошее медицинское обслуживание – это очень привлекательная вещь.

И сейчас наступил такой момент, когда государство высказало желание помочь Нарвской больнице, и его надо использовать. Потому что, как бы плохо это ни звучало, сейчас больница в кризисе. Но кризис – это еще и время новых возможностей, и их надо реализовать.

А для этого, как я неоднократно уже говорила, член правления Нарвской больницы должен выбираться на основе открытого конкурса.

И, разумеется, Нарве требуются новые врачи, которых мог бы привлечь региональный коэффициент к зарплате и новое жилье. Здесь надо найти решение вместе с министерством.

– И этот конкурс на пост члена правления больницы состоится в ближайшее время?

– Да. Разумеется, после COVIDа, сейчас надо дать больнице рабочий покой. И тогда господин Евграфов, если он окажется самым лучшим кандидатом, останется на своем месте. Я считаю прозрачность конкурсов очень важной: отсюда ли родом человек, из Йыхви или из Таллинна – неважно, важно, что требуется руководство на очень высоком уровне. Я понимаю, что в Нарве не любят «варягов», но есть объективные требования к той или иной должности, и они должны быть выполнены, если мы хотим для города самого лучшего.

– Вопрос, который интересует многих наших читателей, да и вообще, наверное, всех нарвитян: будучи в оппозиции ваша фракция не раз заявляла, что члены советов муниципальных предприятий, таких, как Нарвская больница, «Нарва Веси» и т. д., не должны получать вознаграждения, так как это дает возможность подкупать людей. Что вы скажете сейчас? Может быть, можно отменить эти вознаграждения?

– В данный момент такой юридической возможности, насколько мне известно, нет. Есть возможность у члена совета отказаться от вознаграждения, но это каждый будет решать сам. Есть еще вопрос, как совет работает: просто формально собирается четыре раза в год и голосует, либо действительно занимается развитием. Например, согласны ли мы с тем, чтобы общежития в Нарве существовали в их нынешнем виде или надо найти способ построить новое социальное жилье? Если совет решает эту задачу и является мотором для развития учреждения, а члены совета действительно работают, то тогда нужно и компенсировать это. Словом, в каждом конкретном случае нужно разбираться, но положение, когда работа в советах – формальная, а места в них раздаются ради выгоды, конечно, не может быть в основе нашей политики.

– Больше двадцати лет Нарвой управляли одни и те же люди, у которых, по крайней мере внешне, не было между собой разногласий, как и что делать. Сейчас же в горсобрании две сильные фракции. Хорошо это или плохо?

– Сейчас в Нарве закончилась целая эпоха власти одной группы людей. На мой взгляд, этого давно ждали, хотя и считали невозможным. И даже наша коалиция состоит из двух разных фракций, у членов которой могут быть очень разные мнения. И приходить к согласию нам вовсе не легко. И не должно быть легко. У власти должны быть люди с разными мнениями.

Еще очень не хватает молодежи в Нарвском горсобрании, людей в возрасте 20–40 лет. Хотя я с большим уважением отношусь к депутатам старшего поколения, было бы хорошо, чтобы в этом году баллотировались молодые активные горожане с разными задачами и интересами, чтобы все группы населения были в горсобрании представлены.

– Помимо первоочередных задач есть какая-либо общая, глобальная, которую вам хотелось бы осуществить на посту мэра?

– Нарва должна перестать быть городом, который живет по принципу «я сам по себе». Я прекрасно понимаю, что идентитет многих нарвитян связан именно с городом – ни с Россией и ни с Эстонией, а со своей милой малой родиной. Но нам нужна государственная поддержка, хорошая связь с Таллинном, куда я собираюсь часто ездить в командировки, и также должны действовать и вице-мэр, и руководители департаментов.

Мэр не должен сидеть в кабинете на Петровской площади, он должен искать инвестиции, союзников, привлекать в город предпринимателей, создающих новые рабочие места.

Ирина Токарева