Предлагают товары и услуги по телефону: сначала получите договор

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Тема о предложении товаров по телефону, и конкретно – витаминов и пищевых добавок, которую мы затронули в одном из предыдущих номеров нашего издания (материал «Мы знаем, что у вас есть проблемы со здоровьем», «НГ+ВП» №51 от 17 декабря 2020 года), судя по откликам, заинтересовала наших читателей, и они просят ее продолжить.

Не оставляйте без внимания полученный товар и счет, даже если вы и не делали заказ. В противном случае вскоре вы можете получить денежное требование от инкассофирмы. Фото иллюстративное



А именно, как сказал позвонивший нам в редакцию Павел Никифорович, «вооружить основными правилами», как вести себя с назойливыми телефонными продавцами. «Ведь предлагают все, что угодно, кому-то БАДы, кому-то пылесосы. Но ведь могут предложить и такое, что ты в принципе и не прочь бы купить, - говорит наш читатель. – И как тогда действовать?».

Заведующая службой предпринимательства и защиты потребителей Департамента развития и экономики Нарвской горуправы Мария Теребилина, к которой мы обратились в поисках ответа на этот вопрос, посоветовала ознакомиться с полезной информацией, которая размещена на сайте Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.

Итак, для начала внимательно ознакомьтесь с условиями предложения. Заказывая по телефону товар или услугу, вы можете не понять в полной мере условия предложения и запомнить всю информацию. Поэтому следует обязательно уточнить, является ли это разовой или платной периодической услугой.

Выясните окончательную стоимость товара или услуги. Обычно к стоимости товара или услуги добавляются почтовые расходы. Если это периодическая услуга, то следует учитывать, что каждая следующая посылка сопровождается новыми расходами.

Расспросите, каким образом можно будет вернуть заказанный товар или отказаться от услуги. При периодическом заказе прежде, чем согласиться с договором, уточните, не является ли он срочным обязательством, при досрочном расторжении которого последуют дополнительные расходы, например неустойка.

Обдумайте. Прежде чем скажете слово «да», оцените своё финансовое положение и необходимость приобретения товара или услуги. Чтобы избежать эмоциональных покупок, обязательно возьмите время на обдумывание. Если агент по продажам ведет себя некорректно и оказывает излишнее влияние, пытаясь склонить вас к заключению договора, вы столкнулись с нечестным приёмом торговли.

Согласие с условиями договора является для вас связующим только в том случае, если вы подтвердили торговцу свое намерение по электронной почте или письмом. Таким образом, торговец не имеет права отправить вам товар только при наличии подтверждения по телефону.

Ознакомьтесь с материалами. Если вы получили товар или начали пользоваться услугой, внимательно прочитайте все предоставленные или присланные вам материалы. В них указано, в течение какого времени и каким образом вы можете проинформировать об отказе от заказанного товара или услуги, или если желаете отказаться от получения товаров в дальнейшем.

При первом заказе продавцы могут предложить бесплатный пробный пакет.

Уточните условия. Выясните, является ли пробный пакет одноразовым бесплатным заказом, придётся ли вам все же платить за стоимость доставки бесплатного заказа и не является ли это предложением, по которому время от времени будете получать товары и должны за них платить.

Если вы получили бесплатный пробный пакет, но в дальнейшем не желаете подобное получать, незамедлительно позвоните или напишите продавцу и дайте знать о своём отказе.

Если всё же случится, что вам будет доставлен следующий пакет, немедленно отправьте его назад. Вы не обязаны нести расходы по возврату.

Если вы не заказывали предлагаемый товар, но вам все же прислали пакет и счёт, то не оставляйте его без внимания. Дайте знать продавцу, что вы не желали присланной посылки и отказываетесь от последующих. В противном случае вскоре вы можете получить денежное требование от инкассовой фирмы, и тогда аннулирование долга будет сложным и трудоемким процессом.

ПОМНИТЕ!

Даже устное согласие на заключение договора, данное при телефонном разговоре о продаже, не является для вас связующим;

Торговец обязан отправить вам условия договора в письменном виде до того, как вы дадите свое согласие;

У вас есть право отказаться от заказанного по телефону товара или услуги без предоставления обоснования в течение 14 дней.

Интересовалась Светлана ЗАЙЦЕВА