Комиссия: в новом бюджете Нарвы на нужды товариществ денег раз в 30 меньше, чем нужно

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Ремонт фасадов жилых домов, очистка дренажных канав в садах, прокладка ливневой канализации для «плывущих» во время дождей внутриквартальных территорий города — насущные проблемы, для решения которых в бюджете будущего года заложено значительно меньше средств, чем требуется - таковы последствия нынешнего тяжелого, «ковидного» года, отметили члены комиссии городского собрания по товариществам.

На фасады — 70 тысяч, на канавы — тысяча евро

Комиссия, на заседании которой в конце года побывало наше издание, разбиралась, на какие нужды садоводческих и квартирных товариществ денег следовало бы добавить. Хотя члены комиссии понимают: их ходатайства, скорее всего, не найдут отражения в основном бюджете на 2021 год.

На комиссии было принято решение ходатайствовать об увеличении суммы на поддержку квартирных товариществ по программе «Украсим свой город». «Ранее ежегодно выделялось на эту программу по 160 тысяч, в этом году — 260 тысяч евро, так как программа очень популярная. А на будущий год в бюджете на нее заложено только 70 тысяч евро — очень маленькая сумма, которая затормозит эту программу. Поэтому будем ходатайствовать об ее увеличении — может быть, не в этом году получится, а только при принятии дополнительного бюджета добавить еще 100 тысяч: принятые в рамках программы ходатайства уже в Департаменте городского хозяйства, но с мая опять начнутся ремонты фасадов в квартирных товариществах, и количество ходатайств начнет быстро расти», - отметила председатель комиссии по товариществам Елена Пахомова.

Вторая проблема, которую поднимали садоводы — это очистка мелиоративных канав в садоводческих товариществах Нарвы. Выделенная на эти цели сумма не покроет необходимых расходов, с которыми каждый год сталкиваются товарищества. По подсчетам Департамента городского хозяйства, на эти цели необходимо 30 тысяч евро, а заложена только тысяча. «Денег на эти цели нужно в 30 раз больше», - сообщила руководитель отдела по коммунальному хозяйству и строительству Татьяна Леннук. Поэтому комиссия будет ходатайствовать о дополнительном выделении 29 тысяч евро.

По инвестиционным проектам осталась нерешенной проблема садоводческого кооператива «Речной», где в рамках подготовки к строительству водоканализационной системы неожиданно было обнаружено серьезное обрушение речного склона. «До этого мы с «Нарва Веси» эту проблему обсуждали и вариант ее решения был найден. Но, к сожалению, денег в бюджет на эти цели не заложено», - сообщила Елена Пахомова.

И снова о ливневке

Проблема, которую поднимала член комиссии Ольга Никитина, которая сама является председателем КТ, а также управляющей ряда многоквартирных домов в районе Кренгольма, - реновация внутриквартальных дорог.

Ольга Никитина:

- Сколько лет мы там живем, столько лет дороги «плывут», ливневая канализация отсутствует вообще. В воде и внутриквартальные дороги, и я давно предлагала установить там хотя бы тротуары. Предложение, которое мы сегодня внесли в решение комиссии, важное, но для нас это только начало, которое сдвинет ситуацию с мертвой точки. Ливневая канализация — проблема всего города, причем во многих местах лужи стоят не только на проезжей части, но и на тротуарах. Мы — за комфорт и безопасность.

Комиссия по товариществам эту проблему поднимала давно, еще при вице-мэре по городскому хозяйству Максиме Волкове, когда было проведено исследование 12 небезопасных для пешеходов внутриквартальных дорог: там не было тротуаров и ливневой канализации. За эти годы были сделаны внутриквартальные дороги на Харидусе, Энергии Пыйк, Уускюла Пыйк. Следующие работы планировались в районе Дома народов и улицы Герасимова. «Там очень проблемная дорога и работы дорогостоящие, но хотя бы к первому этапу мы предлагаем приступить, а именно — начать проектирование этой дороги. Проект должен решить проблему отвода ливневых вод и создания тротуаров», - отметила Елена Пахомова.

Как быть с тем, что, вполне вероятно, по объективным причинам далеко не все необходимые нарвским товариществам суммы могут быть учтены в городском бюджете 2021 года?

«Год очень тяжелый. Свои предложения мы обозначим, но я думаю, что эти поправки, скорее всего, можно будет внести при принятии дополнительного бюджета. Хотя сейчас из-за ситуации с ковидом очень трудно спрогнозировать будущие поступления в бюджет и, не исключено, что придется уменьшать и другие расходы. Есть риск, что уменьшатся и поступления подоходного налога и поступления от продажи городских услуг», - ответила на вопрос «НГ» Елена Пахомова.

Ирина ТОКАРЕВА