И вновь предстоит обсудить обновление уличного освещения

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В рамках проекта по обновлению уличного освещения в Нарве планируется замена более 830 уличных фонарей на всех основных магистралях, а также других больших улицах города.

Внутриквартальные дороги и детские площадки у многоквартирных домов под этот проект не попадают, так как они являются зоной ответственности КТ.

За счет обновления уличного освещения планируется снизить потребление электроэнергии примерно на 52 процента по сравнению с 2018 годом, поскольку предполагается использовать более экономичные светильники (LED). Как уже сообщалось ранее, в ходе строительных работ помимо фонарей заменят бетонные столбы освещения на металлические, воздушные линии электропередач спрячут под землю, установят современную систему управления уличным освещением, что также поможет снизить расходы электроэнергии.

В конце прошлой недели городская управа Нарвы получила два ценовых предложения на реновацию уличного освещения. По словам директора Департамента развития и экономики Нарвы Юрия Сайя, самое дешевое предложение составляет 2,9 млн евро без НСО. Эта информация прозвучала на заседании комиссии по проектам и развитию 22 декабря. Городская управа предлагает вынести вопрос об увеличении доли самофинансирования городом для реализации проекта «Реконструкция инфраструктуры уличного освещения города Нарва» на январское заседание Нарвского городского собрания.

Еще в конце января 2019 года ЦУ «Центр инвестирования в окружающую среду» (Keskkonnainvesteeringute Keskus - KIK) принял решение поддержать нарвский проект. Сумма поддержки Центра инвестирования составляет 1 млн 250 тыс. евро.

Общий бюджет проекта может составить 3,7 млн евро. Срок реализации проекта 14 месяцев.

Светлана ЗАЙЦЕВА