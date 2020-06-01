На конкурс по реновацию Нарвской ратуши представлено 4 предложения

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Будем надеяться, что в наступающем 2021 году наконец-то начнется масштабная реновация Нарвской ратуши.

Реконструкция Нарвской ратуши может начаться уже с середины января 2021 года. Фото: Виталий ШКОЛА

Если не будет опротестования возможных участников конкурса, то, по словам директора Департамента развития и экономики Нарвы Юрия Сайя, в январе горуправа подпишет контракт на строительные работы по ратуше.

Сейчас как раз подходит к концу так называемый срок ожидания; затем будет вынесено решение об успешном предложении; затем еще 2 недели ожидания возможных протестов… и – стартуем!

Как сказал Юрий Сайя, на конкурс по реновации Нарвской ратуши было представлено 4 предложения, одно из них совместное (то есть от двух фирм); участвовать в возрождении знакового исторического объекта хотят 5 строительных фирм.

Общая стоимость реконструкции ратуши превысит семь миллионов евро, большая часть средств поступит из европейских фондов.

Ратушную площадь, на которую выходят здания ратуши и Нарвского колледжа Тартуского университета, должны привести в порядок вместе с ратушей.

Светлана ЗАЙЦЕВА