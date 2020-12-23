Нарвский туристический инфоцентр хочет стать первым в Эстонии дигитальным инфоцентром – для удобства туристов

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Нарвский туристический инфоцентр, расположенный на Петровской площади, планирует расширение своих услуг, а именно - создание специального интернет-приложения. Если этот проект осуществится, то Нарвский центр будет первым в Эстонии дигитальным инфоцентром в сфере туризма.

Сотрудница Нарвского туристического инфоцентра Ангелина Иванова: «У нас можно получить бесплатные информационные материалы, карты городов, информацию о мероприятиях (не только в Нарве, но и в других городах Эстонии) более чем на 10 языках».



Как показывает статистика, доля туристов, которые физически переступают порог туристического инфоцентра, с каждым годом уменьшается. Зато стремительно возрастает доля тех, кто получает информацию о городе, о его достопримечательностях и мероприятиях, бронирует гостиницу, место в ресторане, билеты, экскурсии и прочее по интернету. Чтобы ответить на этот вызов времени, Департамент развития и экономики Нарвы подготовил проектное ходатайство «Создание дигитального туристического инфоцентра». Как сказал на прошедшем 22 декабря заседании комиссии Нарвского городского собрания по проектам и стратегическому развитию директор департамента Юрий Сайя, департамент намерен представить его в Программу поддержки внедрения бизнес-моделей туристических предприятий. По мнению Сайя, дигитальный центр – это «реальный шанс продвигать туристическое направление в Нарве и в целом в регионе Ида-Вирумаа». Причем ходатайство о финансировании проекта необходимо предоставить в EAS (Фонд содействия развитию предпринимательства Эстонии) не позднее 7 января 2021 года. Из Программы поддержки можно получить до 250 тысяч евро. Однако обязательным условием при этом является самофинансирование проекта местным самоуправлением в размере 20 процентов от бюджета проекта. Вопрос о самофинансировании рассматривался на заседании Нарвского горсобрания 30 декабря. Депутаты утвердили самофинансирование проекта «Создание дигитального туристического инфоцентра» в размере 50 000 евро.

С началом нового года Нарвский Центр обслуживания гостей города вернет себе прежнее название – Нарвский туристический инфоцентр.

Итак, что конкретно предполагается сделать? Во-первых, разработать мобильное и веб-приложение, которое знакомит с туристическими услугами в Нарвском регионе и упрощает получение туристических услуг в Нарве. Благодаря ему можно проконсультироваться в режиме онлайн – то есть заблаговременно составить маршрут или уже непосредственно, прибыв на место, выяснять какие-то вопросы, можно делиться впечатлениями во время поездки, оставлять обратную связь. Это приложение, по словам старшего специалиста департамента Ольги Смирновой, способно существенно сэкономить время и усилия индивидуального туриста, ведь сейчас человеку, задумавшему посетить Нарву, надо посетить до 7-8 различных сайтов: на каком-то забронировать место проживания, на другом – экскурсию, еще на одном - столик в ресторане, выйти на следующий – чтобы заказать билет на поезд и т.д. Благодаря приложению все это сделать будет гораздо проще и быстрее.

Подобного веб-приложения в Эстонии пока нет нигде, так что данный проект планируется в качестве пилотного.

С другой стороны, раз приложение создается впервые, значит, необходимо будет провести большую рекламную кампанию и его тестирование в Эстонии, Финляндии и России. Это вторая по значимости и объему часть работы по проекту.

По словам Юрия Сайя, планируется, что в первый год работы предлагать свои услуги через веб-приложение будут около 50 малых туристических фирм. Если разработанная модель хорошо себя зарекомендует и окажется эффективным инструментом для увеличения количества посетителей, то в приложение могут быть добавлены туристические услуги Ида-Вирумаа и региона Северного побережья.

Для привлечения туристов будет разработана игра по месту назначения и виртуальный тур по Нарве, которые будут бесплатны для пользователей приложения.

Создание дигитального туристического инфоцентра планируется реализовать в 2021 - 2022 гг.

Ну, а что будет с нынешним туристическим инфоцентром, который располагается в Нарве по адресу Петровская площадь, 3? Кстати сказать, Нарвский туристический инфоцентр – самый большой среди подобных в Эстонии: целых 200 кв. метров. Он создавался на протяжении нескольких лет, в три этапа, при софинансировании европейских фондов. В таком виде, как мы его сейчас знаем, он работает с 2014 года.

- Естественно, закрыт он не будет, - говорит Ольга Смирнова. – Речь идет о расширении услуг центра и работе в новом, более современном формате.

Светлана ЗАЙЦЕВА

Фото Светланы ЗАЙЦЕВОЙ