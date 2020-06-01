2020: ШАГ ЗА ШАГОМ

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2020 год ушел. Тяжелый 2020-й, странный и страшный 2020-й. Таким он был, без преувеличения, для всей планеты. А как пережил этот год наш город, наша Нарва? Мы постарались вспомнить о жизни города день за днём, ШАГ ЗА ШАГОМ...

Январь

Хотя новый коронавирус добрался до Эстонии только весной, жители ЭР уже в самом начале года опасались заразиться им. Власти заверяли население, что Эстония готова дать отпор Covid-19, а люди переживали по поводу того, что вирус можно подхватить, открыв прибывшую из Китая посылку с каким-либо товаром, заказанным по интернету. Специалисты успокаивали эстоноземельцев, заверяя, что никакой угрозы посылки не могут нести.

Юллар Кальюсте

В конце месяца в Таллинне заподозрили коронавирус у двух китайских туристов, но тревога оказалась ложной. Народ призывали на всякий случай почаще мыть руки, но пока еще никто не представлял, что принесет Эстонии, ее предприятиям, населению, пандемия и борьба с ней.

Для Нарвы январь ознаменовался тем, что место городского секретаря занял Юллар Кальюсте, сменивший мастодонта нарвского городского управления Антса Лийметса, бессменно являвшегося горсекретарем более четверти века.

Февраль-март

Суд начал рассмотрение заявлений банка "Luminor" о признании банкротами четырех фирм, занимающихся в Нарве производством высокоточных изделий из титана и принадлежащих Мирославу Пеньковскому. Позже фирмы, задолжавшие только эстонскому государству более четырех миллионов евро, были признаны банкротами, а без работы осталось множество нарвитян. Некоторые из них, надо полагать, не сильно расстраивались – о «скальпельном» производстве Пеньковского редко можно было услышать что-то хорошее. Работники годами жаловались на задержки зарплат и прочие проблемы.

Мирослав Пеньковский

В самом конце февраля в Эстонии был выявлен первый заболевший коронавирусом, он прибыл в столицу республики автобусом из Риги. Он перенес болезнь в легкой форме, практически ее не заметив. Это было только начало. К концу марта в Эстонии было уже более 400 зараженных, а в Нарве первый случай Covid-19 тестированием установили 31 марта – заболел 20-летний работник McDonalds.

Апрель-май

Удивительно, но в конце апреля активных случаев заболевания COVID-19, по официальным данным, в Нарве в какой-то момент не осталось, а под самый занавес месяца был выявлен единственный на тот момент заболевший. Нарвитяне с недоверием относились к официальной статистике, считая, что главная причина такой радужной картины – то, что тестов делается недостаточно, не замечают многих реально болеющих чем-то удивительно напоминающим по симптомам коронавирус.

Между тем в Эстонии сохранялся введенный еще в марте режим чрезвычайного положения (оно закончилось во второй половине мая), а многие нарвские предприятия в числе прочих продолжали нести убытки в условиях жестких ограничений.

После ЧП Нарвский замок распахнул свои двери (месяцем позже открыл после реконструкции Восточный флигель), приняв в этом году необычайно много гостей. Закрытие внешних границ ЕС и ограничения на передвижение внутри самого союза помогли местным предприятиям туристической сферы в сложное время. В Нарве обилие говорящих по-эстонски людей трудно было не заметить.

Июнь

Центральным обсуждаемым вопросом одной из сессий городского собрания Нарвы стало вынесенное оппозицией предложение о закрытии городской газеты Narva Linnaleht, обходящейся нарвскому бюджету примерно в 150 тысяч евро в год. С точки зрения оппозиционеров и их единомышленников, подписавшихся под требованием закрыть издание, многие материалы Linnaleht являются политической рекламой, более того, личной рекламой членов правящей коалиции.

Кроме того, газета рушит газетный рынок, публикуя рекламу по демпинговым ценам, печатая телепрограмму. «Вам не нравится телевизионная программа в газете, а мне может не нравиться, например, ваше белое платье, - сказал», - сказал тогда входивший в коалицию Алексей Мяги своей оппонентке Катри Райк, которая с другими сторонниками закрытия газеты тогда осталась в меньшинстве по итогам голосования.

Коронакризис привел к снижению объемов промышленного производства в Эстонии на 18 процентов. Но распространение вируса, как ожидалось, летом стало гораздо менее активным, и появились надежды на то, что проблемный период заканчивается.

Июль-август

Вируский уездный суд принял решение по довольно необычному делу - приговорил к 8 месяцам условного лишения свободы 31-летнего нарвитянина, который продал мобильный телефон своей матери, а полиции сообщил, будто бы его у него отобрали на улице. Следствию удалось убедительно разоблачить мужчину, придумавшего историю про ограбление под угрозой оружия.

Крупные торговые центры Нарвы подтвердили, что потеряли до пятой части своих клиентов и оборота из-за того, что с марта граница между Эстонией и Россией остается закрытой.

Отсутствие российских туристов в нарвских магазинах, в прошлые годы скупавших сыр и прочие продукты целыми тележками, к серьезным сокращениям персонала торговых предприятий все-таки не привело. Развивая онлайн-торговлю, доставку продуктов и прочих товаров до порога сетевые магазины неплохо адаптировались к новым условиям.

Нарва приняла окончательно решение о том, что к 1 сентября 2023 года будут построены две государственные гимназии, одобрив соответствующее соглашение с государством.

Сентябрь-октябрь

Министр государственного управления Яак Ааб заявил, что в Нарве через пять лет должна появиться хорошая уездная больница. При этом министр подчеркнул, что решать эту задачу предстоит местному самоуправлению, хотя и при поддержке государства. «Но они до сих пор ничего не сделали, - сделал критический выпад в адрес нарвских властей Яак Ааб. - У них не было даже планов заниматься больницей».

Состоялось долгожданное открытие совместного учебно-жилого комплекса Академии МВД Эстонии и Нарвского колледжа Тартуского университета.

Ложкой дегтя в бочке меда стало то, что бассейн в комплексе должен заработать только в 2021 году. Впрочем, теперь его открытие может притормозить уже не задержка с конкурсом на оператора, а ограничения в связи с коронакризисом, которые непонятно когда могут быть сняты.

Свое место на Петровской площади занял уже ставший привычным буквенный знак NARVA, на этот раз выполненный из металла, а потому устойчивый и к вандализму, и к капризам природы. Его предшественник, напомним, был опрокинут и разрушен штормом.

Ноябрь

Неожиданным образом в Нарве сменилась власть, в своей основе остававшаяся неизменной уже почти 20 лет. К концу месяца оформилась новая коалиция – с участием фракции «Наша Нарва» и центристов. А началось все с очередной сессии, два вопроса повестки дня которой – о вотуме недоверия мэру города Алексею Евграфову и о вотуме недоверия председателю горсобрания Ирине Янович свелись к одному – о вотуме мэру.

Дело в том, что накануне Ирина Янович написала заявление о том, что складывает с себя полномочия председателя горсобрания. А собравшиеся в зале депутаты семнадцатью голосами отказали в доверии и Алексею Евграфову.

Процесс выборов новой власти затянулся, а точнее говоря, его затянула запредседателя горсобрания Лариса Оленина, категорически не желавшая ставить соответствующие вопросы в план заседаний.

В то же время в ноябре стремительным образом стало расти число заболевших коронавирусом: десятки случаев моментально превратились в сотни, сотни – в многие сотни.

О кризисе в городском управлении стало невозможно говорить в отрыве от темы коронакризиса, что вызвало и многие упреки в адрес отставленных от власти политиков, продолжающих борьбу за теплые места и забывших об актуальных проблемах.

Декабрь

Поразительным сюрпризом стало решение совета ЦУ «Нарвская больница», в который пока входят отодвинутые от власти депутаты, сделать руководителем больницы только что отправленного в отставку с поста мэра Алексея Евграфова, не имеющего медицинского образования. В то же время Евграфов не оставлял надежды на то, что его снова выберут мэром, а члены новой коалиции уповали на то, что его назначение главой больницы будет признано незаконным (есть мнение, что с юридической точки зрения оно было произведено с нарушениями), а Нарве не придется тратить десятки тысяч евро на компенсации Евграфову в случае его будущего увольнения ради проведения конкурса на это место.

И в предпоследний день года свершилось - власть в городе сменилась. Председателем гособрания стала Татьяна Стольфат, а мэром Нарвы - Ктри Райк. С Новым годом, с новым мэром!

Главным поводом для оптимизма в конце года стало начало вакцинации от коронавируса, проходящее и в Нарве. Пока прививки делают медикам, но не за горами представители других групп риска, а потом уже – все желающие.

Будем надеяться, что летопись следующего года получится более радостной.