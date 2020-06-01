В Нарве сменилась власть

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Длившая с ноября «битва фракций» в Нарвском городском собрании завершилась полной победой бывшей оппозиции.

Новый мэр города Нарва Катри Райк. Фото ERR



На состоявшемся после нескольких затяжек и переносов сессия горсобрания, состоявшаяся 30 декабря, расставила всё по своим местам. Место председателя депутатского корпуса города заняла Татьяна Стольфат. За нее проголосовали19 депутатов Нарвского горсобрания, против - один. Недействительными были признаны 10 бюллетеней.Она же вела дальнейшее заседание горсобрания, уже в ходе которого прошли выборы мэра. Им, в целом, ожидаемо стала социал-демократ Катри Райк. За нее проголосовало 18 депутатов, против - 11, отдавших голоса за бывшего мэра Алексея Евграфова.

Еще одним «камнем в огород бывших» стало недоверие, вынесенное заместителю председателя горсобрания Елене Пахомовой, которое прошло со счетом 18 – 12.

Таким образом, власть в городе сменилась, но в горсобрании образовались две достаточно сильные фракции. Накануне Нового года мы оказались в новой Нарве – вот только пока неизвестно, стоить ли поздравлять с этим горожан. Как будут развиваться события – покажет время, оставшееся до осенних муниципальных выборов 2021 года.

Виталий ШКОЛА