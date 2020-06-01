Рождество и Новый год в пандемию: нарвитяне рассказали, как будут праздновать

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«Отметим праздники дома!» - такие SMS-ки разослал нам всем в понедельник Департамент здоровья. Правительство настоятельно рекомендует никуда не ездить и не собираться большими компаниями на праздники, ведь сейчас каждый день появляются сообщения о новых сотнях инфицированных.

По причинам, связанным с коронакризисом, мастерская Деда Мороза в центре Gagarin в этом году не работала. Фото: Ирина ТОКАРЕВА

Так будут ли нынешние праздники отличаться от прежних? Какие самые важные семейные традиции непременно должны быть соблюдены? Наше издание попросило ответить на эти вопросы нескольких известных в городе людей.

«Главное, чтобы рядом были близкие»

Руководитель Фонда интеграции Ирэне Кяосаар рассказала, что отмечает Рождество как обычно - вместе с мамой и семьей своей сестры. «Обязательно всегда ходим в церковь и на кладбище, на могилы папы, бабушек и дедушек. Если ничего не случится и никто не заболеет, то и в этом году встретимся в той же компании, только не пойдем в церковь, чтобы минимизировать контакты с посторонними», - поделилась она.

Ирене Кяосаар: «Мы обычно дарим друг другу книги». Фото: Архив редакции



Еще одна часть важная Рождества — подарки. Не бывает ли мучением каждый год придумывать, что подарить? «Нет, ничего такого особенного, эксклюзивного и дорогого выдумывать не приходится. Мы обычно дарим друг другу книги. Маме обязательно заказываем календарь со свежими семейными фотографиями, сделанными в текущем году. Очень душевный подарок — вязаные носки. Я ношу их дома вместо тапочек, так что мне можно носки хоть каждый год дарить», - смеется Ирэне.

Носки ручной работы и другие подарки она всегда покупает у ида-вируской фирмы, где работают люди с особыми потребностями: чтобы не только своих родных порадовать в Рождество, но и кого-то еще.

Какие блюда обязательно должны быть на праздничном столе? «Мы в Рождество очень консервативны и не допускаем никаких экспериментов. Обязательно должны быть: капуста, кровяные колбаски, классический картофельный салат, селедка, мясо, запеченное в духовке, пипаркооки, мандарины и яблоки», - перечисляет Ирэне и мечтательно добавляет: «И снега бы еще!».

Ирэне Кяосаар желает всем нарвитянам здоровья: «В этом году это самое актуальное пожелание. И чтобы рядом обязательно были близкие люди, которые ценят, любят, уважают и дарят душевное тепло».

«Нынешний год разобщил город»

Руководитель Центра творческого развития и досуга Gagarin Кeskus Юрий Рауд рассказал нашему изданию, что основной праздник для его семьи — Новый год: «В последние годы на Рождество ездили к родственникам в Финляндию, но не в этот раз. На Новый год обычно ходим в гости к родителям и отмечаем его в узком семейном кругу, а потом, если есть настроение, идем на Петровскую, на городской праздник. На это раз будем праздновать, естественно, только дома».

Юрий Рауд: «Выручают универсальные мелочи — игрушки, подвесные витражики - ведь круг общения большой». Фото: Ирина ТОКАРЕВА



Проблемы подарков у Юрия нет: «Папе всегда стараемся подарить инструменты или еще что-то полезное для его мастерской, а для всех остальных друзей и родственников готовлю подарки в нашем творческом центре. Кроме того, есть всеми любимые универсальные мелочи — игрушки, подвесные витражики, которые всегда выручают: ведь круг общения большой».

Обычно в ноябре-декабре Гагарин-центр превращался в настоящую «мастерскую Деда Мороза», куда приходили делать подарки своими руками множество постоянных клиентов: то, что сейчас он закрыт — для многих большая беда. «Но в целом посетители у нас опытные, предусмотрительные: некоторые готовиться к Новому году начали с августа», - говорит Юрий.

Любимая новогодняя еда в семье — мандарины, оливье, бутерброды с красной икрой и красной рыбой, тушеное мясо с картошкой. «Это мамина традиционная кухня, которая нам очень нравится».

Чего бы хотелось пожелать нарвитянам? «К сожалению, нынешний год по разным причинам — по ковидным, по политическим - сильно разобщил город и испортил очень много долголетних дружеских отношений. Поэтому очень хотелось бы пожелать всем нарвитянам беречь отношения друг с другом, быть внимательнее к тому, что мы говорим и пишем, чтобы ненароком никого не ранить», - желает всем Юрий Рауд.

«Бесконечно благодарна коллегам»

Руководитель отделения экстренной медицины Нарвской больницы Пилле Летюка сказала нашему изданию, что предпраздничное настроение медиков ковид, конечно же, омрачил: «Этот год для всех медицинских работников был очень тяжелым, и у меня бесконечно большое желание выразить благодарность всем коллегам, которые сейчас работают на передовом краю борьбы с ковидом: я вижу, как им трудно. Они отодвинули на второй план личную жизнь, выходят без особого раздражения на работу в свои выходные. У нас в больнице есть целая команда, которая делает это постоянно. Особенно праздновать Рождество в этом году будет некогда».

Пилле Летюка: «Главный подарок на Рождество — это мы сами, все вместе и в хорошем настроении». Фото: Архив редакции



Но в семейные традиции ковид изменений не внес: как и всегда, отмечать праздник Пилле Летюка будет в небольшом семейном кругу. В комнате — елка, наряженная еще к первому адвенту, а на столе - кислая капуста и кровяная колбаса. А вот традиции обязательно дарить в Рождество другу другу подарки в семье нет. «Конечно, может быть такой знак внимания друг к другу, как красивая свечка или пипаркок. Но это не обязательно. Мы делаем подарки, когда в них есть нужда. А ходить по магазинам в поиске рождественских подарков, тратить на это время — не хочется. Несколько лет назад мы решили, что все возможные рождественские подарки у всех уже есть. Главный наш подарок на Рождество — это мы сами, все вместе и в хорошем настроении. Всем нарвитянам желаю спокойствия и душевного равновесия», - сказала нашему изданию Пилле Летюка.

Ирина ТОКАРЕВА