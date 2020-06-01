Можно ли встречать Новый год у городской елки?

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В социальной сети Фейсбук нарвитяне спорят по поводу гуляний у елки в праздничную новогоднюю ночь.

Да, все знают, что салюта и концерта на Петровской площади в Нарве 31 декабря не будет. Но многие пишут в Фэйсбуке, что все равно собираются семьей или компанией пойти к городской елке: не всю же ночь за столом сидеть, да и праздника хочется!

Другие задаются вопросом: а может быть, в нынешней ситуации это рассматривается как нарушение общественного порядка? Мол, полиция вас быстренько «заметет», а то и оштрафует, тем более если вы к этому времени уже употребили алкоголь. Мы решили развеять сомнения наших горожан и получить ответ на вопрос, будет ли считаться поход с компанией к городской елке в новогоднюю ночь нарушением общественного порядка, из первых рук –

у полиции.

Нам отвечает руководитель нарвских участковых полицейских капитан полиции Калмер Янно:

- Гулять по городу в новогоднюю ночь, конечно, разрешено, как и прийти к елке в любое время суток, но надо придерживаться всех требований, установленных правительством, прежде всего ради здоровья жителей города.

Нарвская горуправа уже сообщала о том, что традиционного праздника на Петровской площади в этом году не будет. Чтобы предотвратить распространение вируса, полиция рекомендует не собираться во время праздников большими группами, особенно если речь идет о праздниках в небольших помещениях, например, квартирах – в случае, если кто-то, даже того не подозревая, окажется носителем вируса, велика вероятность того, что вирус передастся и другим гостям. Рождество и Новый год – это прежде всего семейные праздники, и мы призываем вас провести эти праздники в кругу семьи. Посещая перед праздниками магазины и торговые центры, обязательно носите маску, а перед и после посещения магазина дезинфицируйте руки.

Имеющие обязанность находиться в изоляции должны ради себя и здоровья других людей находиться дома. В случае нарушения этого требования может быть назначено денежное взыскание, но мы надеемся, что люди особенно сейчас, в период праздников, проявят заботу и о себе, и о других нарвитянах и не будут рисковать чьим-то здоровьем.

Также просим людей с симптомами простудных заболеваний не посещать общественные места.

За общественным порядком полиция будет следить в праздники, как обычно, в усиленном составе. Если кому-то понадобится наша помощь, обязательно звоните на номер 112. Но я надеюсь, что люди будут знать меру алкоголю, сделают все от себя зависящее, чтобы праздники прошли спокойно и радостно, и помощи полиции, скорой помощи и спасателей не понадобится.

Хороших всем праздников и здоровья!

Подготовила Светлана ЗАЙЦЕВА