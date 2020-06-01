Транспорт на праздники: расписание городских автобусов – без изменений, такси могут подорожать

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Произойдут ли какие-либо изменения в работе общественного транспорта во время рождественских и новогодних праздников?

Хотя в этот период специалисты Департамента здоровья рекомендуют всем жителям Эстонии, и особенно ида-вирусцам, перемещаться как можно меньше, этот вопрос интересует наших читателей.

Наше издание попросило прокомментировать ситуацию специалистов городской управы, Ида-Вируского центра общественного транспорта и представителей частных фирм.

«Недавно на некоторых востребованных городских маршрутах – 4, 8, 6, 20 – появились двойные рейсы, то есть в одно и то же время на остановку вместо одного автобуса приходили два, что было очень здорово в плане профилактики коронавируса. Сохранятся ли такие двойные рейсы в праздничные дни, когда в целом число рейсов значительно меньше, чем в рабочие?», – спрашивает наша читательница Наталья. Этот вопрос мы адресовали старшему специалисту департамента городского хозяйства Нарвской горуправы Вере Михайловой. «Сдвоенные рейсы на популярных городских маршрутах действительно были введены, чтобы по возможности препятствовать распространению коронавируса – благодаря господдержке. Но эта мера была рассчитана на две недели, и в пятницу, 18 декабря, был последний день, когда осуществлялись такие рейсы», – пояснила Вера Михайлова. По словам специалиста, в праздники городские автобусы будут ходить как обычно – по расписанию праздничных и выходных дней, но без полюбившихся пассажирам двойных рейсов.

Может ли водитель автобуса отказаться перевозить пассажиров без масок, беспокоятся наши ответственные читатели? Как мы уже и писали раньше, такого права у водителя нет. «Пока ношение масок полностью зависит от личной ответственности горожан, и мы надеемся, что она будет высокой», – отметила Вера Михайлова.

В Ида-Вируском центре общественного транспорта нам пояснили, что в расписании одного из самых популярных в Нарве уездных маршрутов – 31-го автобуса, который курсирует между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, никаких изменений ни на праздники, ни в ближайшее время пока не планируется. Незначительные изменения в расписании коснулись уездных автобусных линий № 106, 108, 903, 904, 904A и 904S – в связи с тем, что с 13 декабря частично изменилось расписание пассажирских поездов Elron. Кроме того, ускоряется ритм движения автобусов на маршрутах 903, 904, 904A и 904S, и пассажиры на остановках должны быть более внимательными, поскольку автобусы могут прибывать на остановки на 3 минуты раньше.

На прошлой неделе, сразу после объявления локдауна в Ида-Вирумаа, временно прекратили работу маршрутные такси частной фирмы VasNA, работавшие на популярном у горожан маршруте № 123 Нарва-Нарва-Йыэсуу. Как пояснил нам владелец фирмы Василий Наумов, зимой львиная доля пассажиров маршруток – туристы и местные жители, посещающие спа-центры курортного города, поэтому в период локдауна машины ходили бы пустыми. «Пока планируем возобновить движение на маршруте с 4 января, а если локдаун продлят – то откроемся только после того, как он закончится, поскольку не можем позволить себе настолько убыточных рейсов, ведь наш маршрут государством не дотируется», – пояснил Владимир Наумов.

В связи с тем, что автобусов в праздничные дни значительно меньше, чем в рабочие, спрос на такси может существенно вырасти. Не приведет ли это к подорожанию поездок? – беспокоятся наши читатели. Руководитель таксофирмы Ton Märts Анатолий Исаков сказал нашему изданию, что если цена поездки на такси в праздники и поднимется, то незначительно. «Мы об этом уже думали, но пока точно ничего сказать не могу – такие вопросы мы обсуждаем и решаем с коллегами из других таксофирм, чтобы цена в городе была единой. Конечно, работа в праздники, в принципе, и должна оплачиваться выше, и так уже было, что именно в этот период мы немного поднимали цену. Но если она и вырастет, то не больше, чем на 50 сентов», – пояснил Анатолий Исаков, добавив, что точно это будет известно не раньше 23 декабря.

Ирина ТОКАРЕВА