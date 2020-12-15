В нарвской XX Maxima из-за заражения сотрудников полностью сменили команду

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На прошлой неделе в самом большом нарвском магазине торговой сети Maxima – XX Maxima по адресу Креэнхольми, 52 опустели прилавки четырех отделов – мясного, рыбного, кулинарного и выпечки, что, по мнению покупателей, связано с заражением продавцов коронавирусом.

Наше издание выяснило, что в магазине действительно было обнаружено заражение сотрудников, однако сейчас ситуация под контролем и опасности для покупателей нет.

Департамент здоровья: в группе риска – сотрудники

В редакцию обратилась наша постоянная читательница, 70-летняя пенсионерка Наталья Алексеевна. «Для большого количества пенсионеров закрытие единственного места, где в нашем районе торгуют свежими мясом и рыбой, – большая проблема. Но если они закрылись из-за того, что работники заболели коронавирусом, то я и вовсе в этот магазин ходить не стану», – рассказала нам Наталья Алексеевна. В микрорайоне ходят тревожные слухи, будто причиной закрытия отделов стало заражение коронавирусной инфекцией не то 30, не то 40 сотрудников супермаркета. Не означает ли это, что и постоянные клиенты магазина подверглись опасности, беспокоится женщина.

«Мы можем подтвердить, что заражение сотрудников было обнаружено в Narva XX Maxima. В случае заражения в магазине наибольшему риску подвергаются сотрудники. Все лица, имевшие близкий контакт с заразившимися, отправлены домой для самоизоляции, магазин продезинфицирован, а для обслуживания клиентов привозят сотрудников Максима из других регионов» – ответил на наш запрос Эйке Кингсепп, медиасоветник Департамента здоровья. Сколько именно сотрудников были заражены, медиасоветник не уточнил.

Maxima: тяжело заболевших среди персонала нет

Леа Кимбер, менеджер по персоналу Maxima в Эстонии, сообщила нашей газете, что наша информация по количеству заразившихся неверна: первоначально в магазине был всего один заболевший сотрудник.

Леа Кимбер:

– Как в Нарве, так и в целом в Ида-Вирумаа, к сожалению, очень высок уровень инфицированных, в том числе и среди наших сотрудников. Кроме того, есть работники, которые находились в тесном контакте с инфицированными, которым необходимо было уйти на самоизоляцию. К счастью, у нас нет тяжелых больных. Весенняя чрезвычайная ситуация послужила хорошей подготовкой для создания плана действий, который обеспечил бы безопасность как наших сотрудников, так и клиентов, чтобы при этом магазины оставались открытыми, и покупатели могли ежедневно покупать то, что им нужно.

Снимок 11 декабря. Прилавки MAXIMA пусты...



Получив положительный результат теста от одного сотрудника магазина Narva XX Maxima, мы направили весь коллектив на самоизоляцию, а также для прохождения теста в целях безопасности. Ночью магазин тщательно продезинфицировали, а на следующий день в магазин пришла новая команда. Со своей стороны я также могу добавить: мы хотим, чтобы наши больные коллеги выздоравливали быстро, и, как и все жители Эстонии, надеемся, что скоро выйдем из этой сложной ситуации.

Менеджер Maxima уверена, что клиентам не нужно опасаться заражения в магазине, но людей призывают соблюдать установленные требования гигиены и безопасности, о чем информируют установленные на дверях магазинов сети таблички. Кроме того, чтобы покупатели лучше понимали это, в магазинах Maxima сократили количество тележек и корзин для покупок по сравнению с обычным их количеством – это также дает покупателям представление о том, сколько «свободного места» имеется в магазине на данный момент. Также, говорится в ответе представителя сети, в ее магазинах строго соблюдают обязанность ношения масок.

За соблюдением правил – как максимального количества посетителей, так и обязательного требования 2 + 2 – следят сотрудники службы безопасности магазинов. Если тележки и корзины заканчиваются, это сигнал сотрудникам службы безопасности o предельном количестве посетителей, и они, говорит Леа Кимбер, будут просить новых клиентов подождать, пока нужное количество покупателей не покинет магазин. При необходимости двери магазина могут даже закрыть, пока ситуация не нормализуется.

Как скоро откроются четыре закрытых отдела, Леа Кимбер не уточнила, но во вторник, на момент сдачи материала в печать, их прилавки все еще были пустыми.

Ирина ТОКАРЕВА