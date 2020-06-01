Алексей Евграфов, Ирина Янович и 11 членов Kodulinn Narva вступают в Центристскую партию ДОПОЛНЕНО

Дата публикации: Сегодня, 11:23 Просмотрено: 533

Отправленный в ноябре в отставку с поста мэра Нарвы Алексей Евграфов к концу года вновь может вернуться на этот пост.

Фото Сергея Степанова



Он, экс-председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович и 11 других членов фракции Kodulinn Narva решили вступить в Центристскую партию, что теоретически ставит под сомнение необходимость работы в городе новой коалиции, недавно сформированной центристами и избирательным союзом "Наша Нарва", возглавляемым депутатом Рийгикогу Катри Райк. Ранее сообщалось, что именно Райк будет новым мэром Нарвы.

О том, что Алексей Евграфов и его команда вступают в Центристскую партию, корреспонденту rus.err.ee в понедельник сообщила председатель нарвского округа центристов, депутат Европейского парламента Яна Тоом. Эту же информацию rus.err.ee в понедельник подтвердили и Алексей Евграфов с Ириной Янович. Из членов фракции Kodulinn Narva заявление о вступлении в Центристскую партию не подали только Лариса Оленина и Алексей Мяги.

Всего во фракции Kodulinn Narva 14 депутатов. Фракция Центристской партии состоит из 9 человек, во фракции "Наша Нарва" 7 депутатов, внефракционным депутатом остался Михаил Стальнухин. Всего в Нарвском горсобрании 31 депутат.

На местных выборах 2021 года НКО Kodulinn Narva планировало выступить со своим списком, возглавить который должны были Алексей Евграфов, Ирина Янович и бывший председатель Нарвского горсобрания Александр Ефимов, на некоторое время ушедший из муниципальной политики из-за судимости по делу о мошенничестве с больничными листами. Теперь же нельзя исключать, что Центристская партия выйдет на выборы со своим единым списком.

По информации ERR

Комментарий председатели фракции Центристской партии в Нарвском горсобрании Тамары Комловой:

«Подтверждаю, что коалиционный договор, заключенный между Центристской партией, избирательным союзом «Наша Нарва» и депутатом Нарвского горсобрания является действующим. Также действуют все остальные заключенные между сторонами соглашения. В настоящее время в наши планы не входит расширять фракцию Центристской партии, однако мы готовы выслушать различные стороны.

Я также беспокоюсь за жителей Нарвы, которые вынуждены терпеть, когда представители нынешней городской власти всеми способами пытаются удержаться на своих местах. Всем понятно, что мэрия утратила свою работоспособность, а вместо реальной работы играют в политические игры. Нарве необходимы новые сила и лучшее руководство».

