Липовая ямка в Нарве превращается в «утятницу»

Дата публикации: Сегодня, 10:31 Просмотрено: 421

Антонина ВРЕДНАЯ

Уж сколько раз твердили миру: не кормите водоплавающих птиц, обитающих в городе! Речь в первую очередь об утках, каковых в наших местах развелось уже порядочно.

Еды у них, особенно в нынешнем аномально теплом году, – полная скатерть- самобранка! Но существа эти глупенькие, и ваш кусочек белого хлеба склюют с удовольствием. А заодно подарят кормящему незабываемые эмоции, для чего, собственно, многие и кладут в карман какой-нибудь «гостинец», отправляясь на прогулку.

Однако специалисты просят нас: не делайте этого! Утки могут так раскормиться, что им просто не улететь в теплые края. И когда наступят трескучие морозы, им уже не позавидуешь: застынут речки и озера, как нашим серым шейкам выживать?

А в Нарве еще одна беда: мы так хорошо привечаем уток на Липовой ямке, что этот водоем уже и не место для купания, а настоящая «утятница». Делают там уточки в воду свои дела, падают на дно угощения для них – ну и кто из нас отважится в этом коллоидном растворе следующим летом купаться? И не станет ли такая любовь к нашим «братьям меньшим» причиной появления тут специфической инфекции – как в этой пляжной зоне пару лет назад уже случалось?

Но на Липовой ямке «кафе для уток» работает сейчас с утра и до вечера. А тут на днях я вообще удивительную картину наблюдала: появляется на берегу молодой человек и начинает бросать в воду… маргарин. Мягкий бутербродный маргарин – набирает ложку и бросает уткам. Те, ясное дело, начинают его ловить и склевывать. Я не удержалась: «Что это за корм у вас?», – пытаюсь остановить друга пернатых. «Наркотик!», – цинично отвечает мне он и бросает в воду… яйцо. Поняв, что аплодисментов не будет, молодой человек спешно удаляется.

Стою в полном недоумении, мимо проходит еще одна свидетельница происшедшего.

– Видимо, остались дома продукты, выбрасывать жалко, вот он и принес их сюда, – поясняет она. – А вообще вы заметили, что птиц тут стало намного меньше? Есть люди, которые их прикармливают, а затем им голову сворачивают.

Ну, что тут скажешь? Снова и снова: не кормите уток, когда голод им не угрожает. Дайте им шанс существовать по нормальным, определенным для них природой законам. Ведь в потоке этой никому не нужной сердобольности могут скрываться и злые намерения. Хотя верить в это совсем не хочется.