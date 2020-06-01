Выборы председателя городского собрания и мэра города вновь откладываются

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Сегодня, 11 декабря, состоялось собрание президиума нарвского городского собрания. По решению заместителя председателя городского собрания Ларисы Олениной очередная сессия назначена вместо 17-го на 30 декабря.



По словам заместителя председателя городского собрания Олениной провести собрание мешает чрезвычайное положение и самоизоляция некоторых депутатов. Председатель фракции «Наша Нарва» Катри Райк считает эти утверждения странными: «В Ида-Вирумаа не объявлено чрезвычайное положение, которое препятствовало бы проведению заседания, разумеется, с соблюдением всех требований. Кроме того, нет гарантии, что 30 декабря не окажутся в самоизоляции другие депутаты. Складывается впечатление, что истинная цель - роспуск городского собрания. В сегодняшней кризисной ситуации это непозволительные политические игры». Бывший мэр города Нарва Тармо Таммисте так же считает решение неразумным и необоснованным.

Член парламента и городского собрания Михаил Стальнухин предположил, что, очевидно, еще одной причиной затягивания является обстоятельство, когда члены советов городских предприятий традиционно в конце декабря принимают решения о премировании самих себя. «Посмотрим, будет ли это так же и в этом году», - добавляет Стальнухин.

Кандидат на должность председателя городского собрания, руководитель Нарвского центра социальной работы Татьяна Стольфат выражает озабоченность на тему принятия городского бюджета, но прежде всего в связи со сложившейся ситуацией с распространением COVID: «Раньше коалиция всегда всегда трудилась в конце года во имя принятия бюджета, а теперь содержательно даже не начались обсуждения. Личные интересы выше городских интересов?!».

Катри Райк, Татьяна Стольфат, Тармо Таммисте