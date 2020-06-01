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Город / ПолитикаВыборы председателя городского собрания и мэра города вновь откладываются

Дата публикации: Сегодня, 13:48 Просмотрено: 600

Сегодня, 11 декабря, состоялось собрание президиума нарвского городского собрания. По решению заместителя председателя городского собрания Ларисы Олениной очередная сессия назначена вместо 17-го на 30 декабря.


По словам заместителя председателя городского собрания Олениной провести собрание мешает чрезвычайное положение и самоизоляция некоторых депутатов. Председатель фракции «Наша Нарва» Катри Райк считает эти утверждения странными: «В Ида-Вирумаа не объявлено чрезвычайное положение, которое препятствовало бы проведению заседания, разумеется, с соблюдением всех требований. Кроме того, нет гарантии, что 30 декабря не окажутся в самоизоляции другие депутаты. Складывается впечатление, что истинная цель - роспуск городского собрания. В сегодняшней кризисной ситуации это непозволительные политические игры». Бывший мэр города Нарва Тармо Таммисте так же считает решение неразумным и необоснованным.
Член парламента и городского собрания Михаил Стальнухин предположил, что, очевидно, еще одной причиной затягивания является обстоятельство, когда члены советов городских предприятий традиционно в конце декабря принимают решения о премировании самих себя. «Посмотрим, будет ли это так же и в этом году», - добавляет Стальнухин.
Кандидат на должность председателя городского собрания, руководитель Нарвского центра социальной работы Татьяна Стольфат выражает озабоченность на тему принятия городского бюджета, но прежде всего в связи со сложившейся ситуацией с распространением COVID: «Раньше коалиция всегда всегда трудилась в конце года во имя принятия бюджета, а теперь содержательно даже не начались обсуждения. Личные интересы выше городских интересов?!».
Катри Райк, Татьяна Стольфат, Тармо Таммисте

Выборы председателя городского собрания и мэра города вновь откладываются
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Комментарии (2)

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Аноним
Сегодня, 14:06
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То есть,когда Стальнухин был в  Нарва веси он сам себя премировал? Так это прямая корупция.
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драка у кормушки
Сегодня, 16:43
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Что то часто стал стальнухинсон в прессе появляться скоро выборы ?

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