Хочется праздника? Устрой его себе сам

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В этом году нарвитянам не надо будет торопиться вставать из-за праздничного стола, чтобы посмотреть новогодний фейерверк на Петровской площади и примкнуть к радостной толпе народа, веселящегося у главной городской елки. Традиционный праздник в новогоднюю ночь на Петровской площади не состоится.

Городская елка традиционно украшает центральную площадь Нарвы. Но который год ведутся разговоры, что для разных районов Нарвы неплохо бы иметь свои праздничные елки.



Об этом во вторник объявила Нарвская городская управа в своем официальном сообщении. Причина – «чтобы избежать массового собрания людей во время эпидемии коронавируса», говорится в пресс-релизе горуправы. Поясняется, что «сложная эпидемиологическая ситуация в городе и действующие ограничения не позволяют организовать яркое массовое мероприятие и отпраздновать Новый год у главной городской ёлки». Однако, обещают в мэрии, горожане не останутся без праздничного настроения. В канун Нового года, 31 декабря вечером, по городу начнёт курсировать новогодний ретроавтобус, украшенный еловыми ветками и гирляндами. «Автобус проедет в сопровождении Деда Мороза и его друзей, поздравляя нарвитян с приближающимся Новым годом, и подарит волшебное праздничное настроение. Точный маршрут автобуса держится в строжайшем секрете, так что его появление каждый раз будет настоящим новогодним чудом», – уточняет горуправа.

Как говорится, спасибо и на этом. Проявим гражданскую сознательность; собираться компаниями не будем.

Ну, а если в праздничные и предпраздничные дни просто погулять на свежем воздухе, пройтись по городским улицам… Согласитесь, в нынешнее сложное, полное страхов и нервозности время праздника и его радостного предвкушения все равно хочется.

Например, Таллинн в этом году, как рассказала нашему изданию главный специалист отдела туризма Таллиннского департамента предпринимательства Ирина Свидлов, в составлении своей праздничной программы сделал ставку на мероприятия на свежем воздухе, освещение города и световые инсталляции – именно потому, что ими можно любоваться круглосуточно, не создавая толпы. В Тарту открыли каток на центральной площади, Рождественский городок.

А создает ли своим внешним видом праздничный настрой Нарва?

В бюджет не закладывали

Судя по Петровской площади – да. Елка в этом году (кстати, обошедшаяся бюджету, в сравнении с прежними годами, в очень небольшую сумму – 9 тысяч евро) как никогда хороша: ровная, пушистая. Добавляют настроения украшенные световыми гирляндами деревья, световые инсталляции «Снеговик» в Пушкинском скверике и «Подарок» у топонима Narva. Они, а также световой «Фонтан» на речном променаде, как известно, впервые появились здесь в прошлом году.

– В этом году средств в городском бюджете на что-то новое в рождественско-новогоднем оформлении улиц заложено не было, – говорит городской художник Денис Полубояров. – Внимание было сосредоточено на световом оформлении некоторых больших объектов, которые будут украшать город не только в праздничные дни, а ежедневно: подсвечены обновленные фасады горуправы, ДК «Ругодив», освещение фасада есть теперь и у Ваналиннаской государственной школы. На Таллиннском шоссе и улице Кереса мы ничего не меняли и не добавляли, так как там в следующем году будет проходить глобальная реконструкция.

– А «оживить» на время праздников здание ратуши – задача для города непосильная? Или просто неактуальная? – интересуюсь у городского художника.

– Невыполнимая – по техническим причинам, – следует ответ.

«Управа не моет окна и не украшает витрины»

Когда-то город проводил конкурсы на самую красивую новогоднюю витрину, поощрял лучших. О праздничном убранстве наших „градообразующих“ торговых центров Astri и Fama я не говорю: большие, богатые, красиво украшенные. На том спасибо. Но пройдемся по главным улицам Нарвы – Пушкина, Таллиннскому – и обратим внимание на витрины маленьких магазинчиков, кафе: нарядных – раз-два и обчелся, большинство – пустые и даже просто откровенно грязные. Как так?

– Это вопрос не к мэрии. Управа не моет окна и не украшает витрины! – эмоционально отвечает Полубояров. – Как городской художник я всегда готов дать консультацию по оформлению витрин, помочь с эскизом. Но ни одного звонка, ни одного вопроса по этой теме мне не поступало. Сейчас у всех одно оправдание – нет денег. Однако, на мой взгляд, этот вопрос не только экономический, но и вопрос культуры предпринимательства и в целом бытовой культуры наших горожан, а также жизнеспособности гражданских и прочих инициатив.

По мнению Полубоярова, энтузиазм в праздничном наружном оформлении своих зданий и территорий могли бы продемонстрировать Нарвская арт-резиденция, художественный центр на ул. Йоала, Художественная школа, различные творческие НКО, Нарвский колледж ТУ, театральный центр Vaba Lava Narva и ряд других крупных организаций и учреждений.

Создать настроение себе и окружающим

Поймите правильно: я не за то, чтобы кому-то навязывать, как украшать человеку окно в его квартире. Но почему бы квартирным товариществам не продумать скромное и оригинальное оформление своего дома в едином стиле на время долгих зимних праздников? Особенно если дом небольшой (жильцам легче договориться) и расположен в знаковом месте. Наверное, Ратушная площадь и весь Старый город не производили бы вечером столь удручающего впечатления, если бы окна и подъезды, лестничные клетки и фрагменты фасадов жилых домов имели бы соответствующее световое оформление. Более живописно и вдохновляюще выглядели бы и другие районы нашего города.

Помнится, лет 12 назад в Нарве был даже городской конкурс на лучшее новогоднее оформление дома и его территории.

В поисках примера я отправилась на ул. Раху. Когда-то квартирное товарищество девятиэтажного дома № 14 славилось своей красиво наряженной к Рождеству елью, световыми инсталляциями и масштабными рождественскими гуляниями. Ничего подобного, увы, я не увидела. Теперь здесь одна огромная, на всю придомовую территорию парковка. Не могу сказать, что за два выходных обошла абсолютно весь город, но единственный дом, который привлек мое внимание своим новогодним убранством, это дом № 30 по ул. Йоала, выходящий фасадом на исторические фабрики Кренгольма. Люди создали частичку праздника – во- первых, для себя. И надеются приподнять настроение окружающим. Достойная задача.

Может быть, у вас, наши читатели, есть адреса, куда заглянуть?

Светлана ЗАЙЦЕВА