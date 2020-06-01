В нарвских автобусах единицы пассажиров без масок

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Дополнительные автобусы в час пик и обязательные маски на пассажирах в общественном транспорте. Эти две меры – в копилку других, которые, будем надеяться, смогут хоть в какой-то степени затормозить распространение коронавируса в Нарве.

На маршрутке, следующей из Нарвы в Нарва-Йыэсуу и обратно, есть четкое предупреждение: без маски не входить! Фото Свеьланы ЗАЙЦЕВОЙ





Как уже неоднократно сообщалось, согласно решению правительства с конца ноября была введена обязанность носить маску или закрывать нос и рот в публичных помещениях, в том числе в общественном транспорте. Мы решили проверить, следуют ли нарвитяне этим правилам, тем более что на прошлой неделе в редакцию поступил тревожный звонок.

– В рабочий день в полдень я ехала на автобусе № 8, и на остановке у Нарвского профессионального учебного центра, что на Креэнхольми, 45, в автобус вошла группа молодых людей, человек десять. Все они оживленно и громко разговаривали, хохотали, и все до единого были без масок, - рассказывает позвонившая в редакцию Надежда Алексеевна. – В автобусе постоянно звучит аудиоролик, в котором напоминают, что в общественном транспорте надо обязательно носить маску. Практически все пассажиры старшего возраста были в масках. А для молодежи, видимо, это не указ и не пример. Признаться, я даже хотела обратиться к водителю автобуса, чтобы он остановил машину и высадил веселую компанию. Узнайте, пожалуйста, имеет ли он на это право? И как вообще достучаться до нерадивых пассажиров?

Редакция «НГ + ВП» решила провести свой «следственный» эксперимент, и в течение прошлой недели ваш корреспондент и несколько внештатников катались по Нарве в автобусах и на такси, съездили в Нарва-Йыэсуу, а также обратились с вопросами в руководство компании, которая обеспечивает в Нарве пассажирские автоперевозки. Делимся наблюдениями и информацией.

Без маски – с потупленной головой

Общий вывод наших выборочных поездок на разных маршрутах в разное время таков: практически все пассажиры сегодня едут в автобусах в масках. Если маски нет, стараются прикрывать лицо шарфом. Или – пригибают голову. Что и понятно: ведь на «немасочника» все смотрят с таким неприкрытым осуждением, что поневоле чувствуешь себя не в своей тарелке. Например, из 25 человек в автобусе в субботу в 9 часов утра только один был с открытым лицом. Даже на маленьких детях, как правило, надеты маски. Люди пенсионного возраста в масках все. А вот, например, на маршруте №123, Нарва – Нарва-Йыэсуу, без маски вообще не поедешь. На окне микроавтобуса красуется однозначно понятное объявление: «С 16.11. 2020 вход в автобус без маски запрещен». Интересуюсь: «А если кто-то начнет качать права: мол, не имеете права, что будете делать?». «Попрошу еще раз внимательно прочитать, что написано, – отвечает водитель (сам в маске), голосом выделяя слово «внимательно». – Но пока такого не было. Народ относится с пониманием».

Вызываю такси, надеваю маску. Водитель подъехавшей машины в маске. Сажусь на заднее сидение и, пока мы едем к месту назначения, завожу разговор и интересуюсь, как обстоят дела в таксофирмах. Везущий меня Игорь демонстрирует набор масок и дезинфектор для рук: «Как только с клиентом рассчитался, сразу обрабатываю руки; да и маска – не вопрос. На своей основной работе (таксоизвоз для меня приработок) я уже насиделся на двухнедельной изоляции: из-за коронавируса у сотрудника начальство сразу отправило всех на больничный. Понятно, что и за руль я не садился. Так что опять терять деньги как- то не хочется». «А если к вам садится пассажир без маски?» – спрашиваю у водителя. «Я такого ни за что не возьму, имею право. Это же все- таки частный извоз», – немедленно следует ответ.

Четыре дополнительных, в час пик

Разговор с директором Нарвского отделения фирмы AS ATKO Grupp, которая предоставляет услуги общественного транспорта в Нарве, Марко Вимбом, мы начали с вопроса нашей читательницы:

– Имеет ли право водитель автобуса высадить из машины пассажиров без маски?

Марко Вимб:

– Именно этот вопрос мы задавали Департаменту шоссейных дорог (Maanteeamet) буквально на днях. Нет, водитель не имеет права остановить автобус и высадить пассажиров без маски. Мы можем рассчитывать только на сознательность наших граждан.

– И какова она, на ваш взгляд?

– Мы отслеживаем ситуацию: время от времени делаем проверки в автобусах, все время на связи с нашими водителями, диспетчерами, каждый день у нас проходят небольшие совещания. Хочу сказать, сознательность у всех групп населения Нарвы растет. Пассажиров без масок становится все меньше. Хочется верить, что, если человек без маски в общественном транспорте, значит, у него есть веские основания – какие- то медицинские показания.

– А как быть с соблюдением дистанции в два метра в городских автобусах? Например, в субботу утром я ехала на «восьмерке» с 25 пассажирами, и на каждой остановке еще подсаживались люди. При том, что должно быть, согласно нынешним правилам, 17-18 человек.

– Для того, чтобы снизить заполняемость автобусов и обеспечить рассредоточение пассажиров, с понедельника, 7 декабря, в Нарве на маршрутах № 4, 6, 8, 20 ходят четыре дополнительных автобуса. То есть на некоторых рейсах в означенное время к остановкам будут подходить не один, а сразу два автобуса. Эта информация опубликована и на городском сайте Нарвы.



С 7 декабря в часы пик по рабочим дням выходят дополнительные автобусы на линиях

№4 (рейсы 6:10, 7:10, 14:35,

16:45);

№6 (рейсы 6:10, 7:10, 15:40);

№8 (рейсы 6:30, 7:25, 8:00, 16:10,

16:35);

№20 (рейсы 6:15, 7:20, 8:40,

15:00, 16:15).

Светлана ЗАЙЦЕВА