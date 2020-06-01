Конкурс состоится, но победители получат свои награды через курьера

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Церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Нарвский предприниматель», служащая своеобразным подведением итогов деятельности деловых людей Нарвы и местом их встречи, в этом году пройдет в веб-режиме. Она назначена на 16 декабря.

Победители конкурса "Нарвский предприниматель-2019"

Об этом нашему изданию организатор конкурса, Департамент развития и экономики, сообщил после проведения второго заседания конкурсной комиссии. На заседании комиссии, состоявшемся на прошлой неделе, был решен ряд вопросов, прежде всего окончательно определены номинации. Они, как правило, выбираются жюри сообразно конкурсной ситуации, сложившейся именно в этом году. Отдыхает, к примеру, в этот раз постоянно действующая категория «Начинающий предприниматель». Относительно прошлого года номинаций стало на одну больше, при этом исчезла «Лучшая женщина-предприниматель» и появилось две других: для сделавших значимый вклад в развитие имиджа города (ранее уже использовалась), а также введенная впервые – для стартаперов.

Таким образом деятельность фирм будет оцениваться в следующих категориях: «Лучший нарвский предприниматель», «Нарвский экспортер», «Нарвский работодатель», «За вклад в имидж г. Нарва», «Нарвский стартап». Также учрежден еще один приз, подробности насчет которого организаторы пока держат в секрете. Как и в последние годы, конкурс проводится не среди пожелавших участвовать в нем фирм, как это происходило когда-то, а по данным Налогово-таможенного департамента на начальном этапе, затем в соответствии с годовыми отчетами, поданными предприятиями в Коммерческий регистр. На этом этапе соревнуются уже фирмы, вошедшие в первую сотню рейтинга.

Торжественной церемонии награждения в этом году не будет.

– В число критериев для определения самых успешных предпринимателей включены: поступившие в городской бюджет налоги, доходы от продаж, чистая прибыль, объем инвестиций, объем экспорта, создание новых рабочих мест, средняя заработная плата, вклад в развитие города и другие, – поясняет главный специалист департамента Виктория Каю.

Но сколь успешным может оказаться сам конкурс, ведь проходит он не в самое лучшее время для сферы предпринимательства Нарвы? Точнее сказать, в период явного спада в экономике и города, и всей Эстонии.

– Сейчас оценивается работа фирм по результатам экономической деятельности на территории города Нарвы за два предыдущих года и лишь частично – за этот год, первую его половину. Соответственно, полная картина будет понятна только в следующем году, – отвечает Виктория Каю. – По данным первой половины этого года можно сказать, что количество рабочих мест на многих предприятиях сократилось, но радует то, что сокращения не столь значительны, какими могли бы быть.

Результаты конкурса, который в нынешнем году пройдет в 19-й раз, будут объявлены после утверждения на заседании горуправы. Ранее церемония награждения проходила в праздничной атмосфере – чаще всего в Нарвском замке или КЦ «Женева». В этом году из-за вспышки в Нарве Covid-19 и введения ограничительных мер она «переезжает» в интернет. Где и когда ее можно будет посмотреть, организаторы сообщат позднее. Призы победителям будут доставлены курьером.

Татьяна ЗАВЬЯЛОВА

Фото: Виталий ШКОЛА