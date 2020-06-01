В Нарве началось строительство спортивного парка стоимостью около миллиона евро

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В Старом городе Нарвы началось строительство новой зоны отдыха за счет средств, выделенных местному самоуправлению в качестве государственной поддержки в связи с Covid.

Территория строительства уже обнесена забором.



Территорию будущего спортивного парка, которая располагается рядом с Нарвским Молодежным центром, пока лишь обнесли забором, но официально строительство уже началось, пояснили в нарвском Департаменте городского хозяйства. Ориентировочный срок окончания работ – май будущего года.

Тендер на строительство спортивного парка выиграла таллиннская фирма Jaagor Grupp OÜ, она же занималась в Нарве строительством Кренгольмского стадиона, пояснил нашему изданию старший специалист по строительству отдела коммунального хозяйства и строительства Николай Кузьмик. С фирмой заключен договор на сумму 940 322, 30 евро без налога с оборота. Источник финансирования – государственное пособие на поддержку инвестиционных проектов местных самоуправлений в связи с Covid, соответствующий приказ был подписан Министерством финансов в ноябре. По словам руководителя отдела коммунального хозяйства и строительства Департамента городского хозяйства Татьяны Леннук, создание спортивного парка было задумано еще весной 2019 года, когда был заказан его эскизный проект, осуществленный фирмой OÜ Punktiir.

«Во-первых, скейт-парк городу нужен: единственный скейт-парк на Пяхклимяэ уже полностью амортизирован, скейт-парк на Кренгольмском проспекте сожгли. А скейтбордистов в Нарве много, и они обращались в управу. Спортсмены заинтересованы в том, чтобы была хорошая площадка, где можно проводить соревнования.

Помимо скейт-парка, в новой зоне отдыха появятся воркаут (спортивная площадка для уличной гимнастики), тренажеры, будут оборудованы удобные спуски вниз, в том числе и безопасный спуск для инвалидов. «Там будет удобная зона отдыха для всех горожан, с интересным ландшафтом, которая хорошо впишется в Старый город», – считает Татьяна Леннук.

Строители прибыли на место.



Как сообщала газета «Нарвский рабочий», в начале октября нарвские арбористы обратили внимание городских чиновников на то, что строительство спортивного парка предполагает вырубку 88 деревьев, и в том числе – старинной аллеи, где растут 60-летние дубы и клены, а также ясень, которому более 150 лет. Эту аллею необходимо сохранить, поскольку деревья не находятся в аварийном состоянии и, кроме того, в Эстонии существует особая программа по защите дубов, настаивали арбористы. Руководитель отдела коммунального хозяйства и строительства при Департаменте городского хозяйства Татьяна Леннук тогда же пообещала, что специалисты рассмотрят различные варианты сохранения аллеи, что, возможно, повлечет за собой небольшие изменения в проекте.

«Аллея с ценными деревьями будет сохранена. Вырубка дикорастущих деревьев необходима для осуществления строительных работ, предусмотренных проектом», – сообщил нашему изданию Николай Кузьмик.

По условиям тендера, планируется построить скейт-парк, памп-трек (специальная велосипедная трасса, представляющая собой чередование ям, кочек и контруклонов), необходимо будет оборудовать место для уличных тренажеров, игровую площадку и разбить вокруг парк. Спортивный парк будет располагаться возле Молодежного центра по соседству с въездом на грузовой терминал таможни.

Ирина ТОКАРЕВА

Фото Татьяны ЗАВЬЯЛОВОЙ