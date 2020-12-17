Дошкольник был в изоляции? Плата за детсад отменяется

Дата публикации: Вчера, 13:08 Просмотрено: 522

Нарвское городское собрание на заседании 26 ноября внесло изменения в свое постановление от 17 января 2008 года, которым регулируется размер родительской платы в муниципальных дошкольных детских учреждениях Нарвы.



Статья 2 этого постановления дополнена частью, согласно которой «Родительская доля составляет 0,00 евро в месяц на одного ребенка в случае, если ребенок находится в самоизоляции с подтвержденным диагнозом COVID-19 или в качестве лица, находившегося в тесном контакте с заражённым COVID-19. Данный размер родительской доли действует в период нахождения ребенка в самоизоляции и устанавливается решением директора детского дошкольного учреждения, которое содержит составленный исходя из рекомендаций Департамента здоровья список детей и дату начала и окончания самоизоляции».

Необходимость внесения изменений в постановление объясняется тем, что по ранее действовавшей формулировке от оплаты освобождали родители тех детей, деятельность групп которых являлась временно приостановленной по причине карантина всей группы. Теперь же возникают и такие ситуации, когда посещающий детский сад ребенок оказывается в тесном контакте с лицом, не связанным с детским садом, и в таком случае должен находиться в самоизоляции, тогда как деятельность группы детского учреждения не приостанавливается. Родителей освободили от обязательства оплаты родительской доли с целью предотвратить негативные последствия и в случае нахождения ребенка в самоизоляции.

В решении сказано, что измененное постановление применяется с 7 ноября текущего года.

Как пояснила нашему изданию депутат горсобрания и директор Нарвского детского сада Päikene Хели Адамович, необходимость внесения поправок в законодательный акт возникла этой осенью с массовым развитием заболевания COVID-19, когда после одного из хоккейных матчей коронавирус «пополз» по Нарве и родители не по своей вине были вынуждены держать детей дома. «Возникла новая проблема, которая потребовала законодательно отрегулировать этот вопрос. Люди не могли получить услугу, которую обязано предоставлять местное самоуправление, – сказала Хели Адамович. – Поэтому родители детей, находившихся с 7 ноября в самоизоляции, освобождены от платы за детсад за этот период».

Наталья СОБОЛЕВА