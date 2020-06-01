Все еще «на бумаге», но с воротами и светильниками ГАЛЕРЕЯ

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Один из наиболее ожидаемых нарвитянами проектов – строительство Стокгольмской площади – в своей реализации продвинулся вперед. Утвержден эскизный проект его 1-го этапа. То есть то, как будет выглядеть Стокгольмская площадь, уже можно увидеть с большой степенью точности.



Напомним, что Стокгольмская площадь будет возведена на месте сегодняшнего пустыря с обратной стороны ратуши. Этот проект присоединился к проектам реконструкции ратуши и Ратушной площади через некоторое время после их утверждения финансирующей программой – Государственным центром вспомогательных услуг (RTK). До этого времени «Стокгольмская площадь» находилась в резерве. Стартовать же проект смог благодаря тому, что по итогам конкурсного тура у RTK остались невостребованные средства: около 900 тыс. евро из общей суммы 15 миллионов.

В целом строительство Стокгольмской площади оценивается в 4,5 млн евро, соответственно, из-за нехватки средств проект пришлось разбить на 2 этапа. В мае 2019 года предварительное ходатайство на реализацию и финансирование первого этапа проекта было одобрено, на второй деньги еще предстоит найти.

Сейчас, как сообщила нашему изданию руководитель проекта Полина Эриксон, Департамент развития и экономики занимается подготовкой основного ходатайства для первого этапа. Которое, как мы понимаем, еще должно будет пройти обсуждение на горсобрании, в том числе и утверждение сумм мостового и самофинансирования. Но, надеются специалисты департамента, поддержку этот проект у депутатов найдет, даже при том, что цены на строительство в Эстонии постоянно растут.

Между тем в июле департамент в результате процедуры поставки с переговорами заключил договор на услугу проектирования Стокгольмской площади. Эту работу для Нарвы выполнит паевое товарищество KOKO arhitekturid, предложившее на идейном конкурсе в 2017 году самую интересную для этого объекта концепцию. В начале ноября эскиз строительного проекта был представлен на рассмотрение строительной комиссии Нарвской горуправы, и в конце месяца желаемые изменения в нем с проектировщиком были согласованы.

– В основе эскизного проекта, – говорит руководитель службы проектов департамента Анне Веэво, – лежит разработка под названием «Вода в городе», предложенная KOKO arhitekturid OÜ еще на идейном конкурсе. Она обусловливает выбор цветовой гаммы: все элементы Стокгольмской площади будут выполнены в серо-голубых тонах, также будет обыграна тема воды, здесь, к примеру, появится фонтан, скамейки в виде речных камней.

Интересно, что первоначально город, согласно общей планировке, видел Стокгольмскую площадь главной площадью Нарвы, на которой могли бы проходить масштабные мероприятия, например, парады. Но KOKO arhitekturid предложило другой вариант: зону приватного отдыха, где можно попить на свежем воздухе кофе, послушать журчание воды, посмотреть концерт.

В утвержденном варианте проекта Стокгольмской площади, отмечает Анне Веэво, пришлось добавить кустарник, закрывающий на время первого этапа гаражи, поменялось расположение малых архитектурных форм с учетом находящихся на этой территории коммуникаций, определено местонахождение светильников, появилось решение по воротам между Стокгольмской и Ратушной площадями.

– В следующие полгода мы намерены завершить и подать на утверждение основной проект строительства Стокгольмской площади. Тогда в конце года можно будет провести госпоставку, заключить с фирмой-победителем договор. И в течение 2022 года осуществить строительные работы. Это произойдет одновременно, или, по крайней мере, близко по срокам с завершением строительства ратуши и Ратушной площади, – говорит Анне Веэво.

Что касается ратуши – по информации департамента, результаты госпоставки на строительство этого объекта находятся на согласовании в RTK, и если все этапы их акцептации будут пройдены быстро и успешно, в декабре с фирмой-победителем можно будет подписывать договор. Это, добавим от себя, могло бы стать хорошим подарком нарвитянам к Новому году…

Татьяна ЗАВЬЯЛОВА

Фото Татьяны ЗАВЬЯЛОВОЙ.

Эскизные рисунки - KOKO arhitekturid OÜ.