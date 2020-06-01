Премьер-министр Юри Ратас осмотрел Нарвскую больницу, но визит в Ида-Вирумаа пришлось прервать ДОПОЛНЕНО

Дата публикации: Вчера, 12:16 Просмотрено: 947

В ходе своего визита в Ида-Вирумаа премьер-министр Юри Ратас в первую очередь посетил Нарвскую больницу.

Что не удивительно – поездка премьера на Северо-Восток связана с критической ситуацией по COVD-19 в регионе. Самые высокие по республике кумулятивные показатели в Силламяэ и Нарве вызывают понятное беспокойство у правительства. «Вся Эстония объединена одной целью – обуздать распространение коронавируса и уменьшить его разрушительное влияние на экономику и благосостояние людей», - сказал Ратас накануне поездки.

С больницей премьер-министра познакомили руководитель лечебной части Нарвской больницы Пилле Летюка и главная медсестра больницы Наталья Метелица.

Создалось впечатление, что в ходе подробного осмотра и рассказа премьер-министр был впечатлен и даже удивлен размерами и масштабами главного лечебного учреждения Нарвы.

После завершения визита Пилле Летюка сказала корреспондентам, что беседа с Юри Ратасом не была экскурсией по больнице, ведь премьер даже не заходил внутрь лечебных корпусов.

- Мы рассказали ему состоянии дел на сегодня, о проблемах и пожеланиях, - сказала Летюка.

Возымеют ли слова нарвских медиков какое-либо воздействие, откликнется ли правительство на слова нарвских медиков, покажет итоговая пресс-конференция, которая состоится в Йыхви, а главное – конкретные действия правительства.

Позже пришла информация, что премьер-министру пришлось прервать визит в Ида-Вирумаа, так как он получил сообщение о контакте в COVID-инфицированным человеком. К сожалению, от этого никто не застрахован. В Нарве Юри Ратас всё время находился на улице, в маске и соблюдал дистанцию.

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Виталий ШКОЛА

Фото: Виталий ШКОЛА