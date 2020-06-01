Православная гимназия: город взял курс на поддержку

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На заседании Нарвского городского собрания от 26 ноября депутаты дали согласие на выделение Нарвской Православной гимназии дотации из государственного бюджета для покрытия расходов на деятельность.

Ремонт в помещении кабинета кулинарии для девочек в Нарвской Православной гимназии практически закончен. Вдоль одной из стен и большого окна, объясняет директор гимназии Татьяна Бабанская, расположится кухонное оборудование.

Теперь подтверждает самоуправление

Эти средства являются государственной базовой поддержкой на каждого ученика, выделяемой всем школам, так как образование в нашей стране бесплатное. И если раньше таковая выделялась автоматически, то с прошлого года, согласно законодательству, о частных школах необходимость выделения господдержки для них ежегодно должны подтверждать городские власти. Именно они должны признать, что частная школа работает, городу она нужна, поэтому выделение государством денег ей необходимо.

В решении горсобрания по этому поводу сказано, что «город Нарва помимо муниципальных поддерживает деятельность и частных школ, если Министерство образования и науки предоставило лицензию частной школе и содержание школы способствует увеличению свободы выбора учеников и расширению спектра образовательных возможностей. Нарвская Православная гимназия предлагает образовательное разнообразие за счет православного компонента в учебной программе, будучи единственной конфессиональной школой в городе».

«Наши» ли дети?

Если вопрос выделения государственных средств поддержки на деятельность Православной гимназии сомнений в рядах депутатов не вызвал и ходатайство содержателя Нарвской Православной гимназии MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine (НКО Православное Образовательное Объединение «Воскресение») к Министерству образования и науки было поддержано без возражений, то по обсуждавшемуся месяц назад вопросу выделения поддержки той же частной школе из городского бюджета такого единства в рядах депутатов не было. Как, собственно, по словам директора Нарвской Православной гимназии Татьяны Бабанской, не было и самой поддержки со стороны города все 29 лет существования этой частной школы. (Для справки заметим, что муниципальные и государственные школы получают на оплату коммунальных услуг и техперсонала дополнительные средства от самоуправлений или государства).

Однако этой осенью, накануне 30-летия Православной гимназии, город все же решил поучаствовать в ее развитии. В последнем дополнительном бюджете этого года появилась строчка с суммой 20 тысяч 184 евро – финансирование кабинета домоводства в Православной гимназии. До этих пор, по словам Татьяны Бабанской, возможности выполнять государственную программу по этой части трудового обучения у школы не было.

Именно эта строка вызвала возражение у члена стратегической комиссии горсобрания и директора Шестой школы Елизаветы Чертовой, заметившей, что у частной школы есть свои «богатые учредители». А в случае, если они больше не могут содержать школу, Елизавета Николаевна предложила «разобрать детей» по муниципальным школам.

Отвечая депутату, Ирина Янович (на тот момент председатель горсобрания) пояснила, что Православная школа в последнее время самостоятельно вложила большие деньги в ремонт здания, а сейчас попросила помощи в ремонте кабинета. Члены комиссии предложение Чертовой отказать финансировать строительство кухни не поддержали.

...Сегодня в бывшем складском помещении Православной гимназии вовсю идут ремонтные работы. На выделенные городом деньги в нем оборудуют кабинет кулинарии для девочек. Закуплена техника и заказана мебель. Учиться готовить еду школьницы смогут начать уже в этом учебном году.

К слову, кабинета труда для мальчиков в стенах школы нет. Православная гимназия компенсирует расходы на проведение уроков технологии у мальчиков в мастерских расположенного по соседству со школой Центра свободного творчества, рукоделия и досуга Gagarin.

«Думать о городе в целом»

Директор Православной гимназии Татьяна Бабанская благодарна депутатам за помощь в создании нового школьного кабинета, но ей непонятно, почему город столько лет не поддерживал это учебное заведение.

Татьяна Бабанская:

– Родители наших детей точно так же платят налоги в бюджет города. Когда я бываю на республиканских совещаниях частных школ, то выгляжу белой вороной, потому что другие самоуправления находят возможность выделять средства на нужды частных школ. В прошлом году, когда встал вопрос предоставления согласия на государственную поддержку, мне намекнули, что могут нас не поддержать. Как можно отказаться от государственных денег, предлагаемых городу? Я понимаю, почему не хотели поддержать: чтобы школу закрыть, а учеников взять себе.

Наше издание связалось с двумя частными школами Эстонии. Как выяснилось, частная школа «Интеллект» из Кохтла-Ярве, по словам Татьяны Терентьевой, директора действующего при этой школе детсада, получала поддержку от города в течение долгого времени, но с 2015 года эта помощь прекратилась. Собственные ресурсы школы берутся как от проектной деятельности, так и работы на базе школы языкового центра, сотрудничающего в свою очередь с Кассой по безработице. По словам директора другой частной гимназии (Sakala, г. Таллинн) Екатерины Гридневой, отказ от поддержки частных гимназий является принципиальной позицией муниципалитета нашей столицы. От себя добавим, что в такие частные школы Таллинна детей отдают, как правило, далеко не бедные родители.

Таким образом на фоне прослеживающейся тенденции отказа от поддержки частных школ в стране Нарва сегодня выглядит в довольно-таки привлекательном свете. Хотелось бы, чтобы так оставалось и впредь. Ведь учатся в ней не чужие, а наши, нарвские дети.

Наталья СОБОЛЕВА