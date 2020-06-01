Космонауди, 6: сделка заблокирована, история продолжается

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На заседании Нарвского городского собрания 16 ноября набравшая силу и голоса бывшая оппозиция «показала зубы», фактически заблокировав сделку по продаже Космонауди, 6.

История вокруг здания на Космонауди, 6 разворачивается уже на протяжении многих лет.



Напомним, что это здание, которое сегодня представляет из себя руины в центре города, было приобретено ракверской фирмой PAK Kaubandus в 2001 году. В планах фирмы был снос общежития и дальнейшее вложение инвестиций в этот участок, но планам не суждено было сбыться, и здание до сих пор стоит и ветшает. На сегодня оно представляет опасность – город не раз получал от полиции сведения о том, что в заброшенном здании порой находятся дети и подростки, жалобы поступали и от жителей окрестных домов.

Сто двадцать тысяч

Вопрос пытались решить не раз, но предприниматели из Раквере первоначально просили за развалины запредельную для города цену – порядка 1 миллиона евро. Однако переговоры продолжались, и сейчас владельца, ныне OÜ PAK, устроила цена в 120 000 евро. По экспертной оценке, проведенной Kinnisvarabüroo Uus Maa, рыночная стоимость недвижимости составляет сегодня 112 000 евро, но рынок подвижен, и допускает колебания цены плюс-минус 5%. 120 тысяч в эту «вилку» вписываются.

Правящая на тот момент коалиция однозначно выступала за совершение сделки, «за» был и бывший мэр Алексей Евграфов. Сторонников покупки городом этой недвижимости устраивала и упавшая в 10 раз цена, торопил и тот факт, что по действующей в этом году программе государство возмещает 90% от стоимости работ по сносу здания. Но уже тогда оппозиция считала цену завышенной и высказывала сомнения в оценке недвижимости, проведенной фирмой Kinnisvarabüroo Uus Maa.

Выгодная сделка

Как бы ни отстаивала свое мнение оппозиция, на следующей сессии горсобрания правящее большинство проголосовало за покупку здания на Космонауди, 6. «Это очень выгодная сделка», – заявил тогда Алексей Евграфов.

А 17 ноября силами бывшей оппозиции сделка была заблокирована, причем не прямым от нее отказом, а через бюрократическую процедуру. Дело в том, что заключить договор продажи, то есть поставить подпись под соответствующими документами, должен мэр города. А поскольку на момент подписания мэра в городе по факту уже не было, необходимо было передать полномочия другому лицу. Против чего и проголосовало большинство депутатов, в том числе и часть тех, кто раньше отдал голос за сделку. Таким образом, подписать договор некому, и процедура «зависла».

«Нужно разобраться»

Причины такого решения огласил на горсобрании депутат Антс Кутти. В интервью нашему изданию Кутти сказал, что относительно Космонауди, 6 больше вопросов, чем ответов. «Поэтому мы и даем ревизионной комиссии задание разобраться, всё ли сделано законно». Кроме того, Кутти сомневается в целесообразности тратить сейчас такие средства.

– Этих 120 тысяч в бюджете города нет, – сказал он. – Их предполагается взять из кредитной линии. Мы никого не обвиняем, но нужно разобраться, насколько это оправданно. Сделать еще одну экспертную оценку: почему не учли затраты сноса, почему взяли фирму из Йыхви? Почему работник именно этой фирмы Алла Деловая развернула кампанию по сбору подписей за Евграфова?

Кроме того, Антс Кутти упомянул дополнения в Закон о строительстве, допускающие принудительное отчуждение недвижимости.

– У нас нет информации, занималась ли горуправа вопросом с этой точки зрения, – сказал он. – Может быть, у нас есть все основания использовать этот юридический момент и сделать всё гораздо дешевле.

– Антс, не затягивается ли таким образом решение вопроса на годы? Комиссия, переоценка, новые переговоры?

– Нет. Сносом здания, и не только на Космонауди, 6, но и других руин, продолжит заниматься горуправа. В наших интересах, чтобы они были как можно быстрее ликвидированы. Это два независимых процесса.

Правда, несколько непонятно, как может идти процесс сноса при отсутствии договора между городом и владельцем недвижимости.

«Ничему не удивляюсь…»

Владелец здания на Космонауди, 6, руководитель OÜ PAK Калле Тулль на вопрос, как он относится к новому повороту событий вокруг его недвижимости, ответил нашему корреспонденту, что применительно к Нарве он уже ничему не удивляется.

– Это для Нарвы нормально, если вспомнить, сколько раз, начиная с 2002 года, сделку останавливали, – сказал он.

Что же касается нынешней блокировки, то Тулль связывает ее с борьбой за власть в городе.

– Думаю, что «старые» и «новые» не смогли договориться по этому вопросу, – считает он. – Или просто не хотят решать проблему. Это борьба за власть.

Тулль также напомнил о тех уступках, которые его фирма сделала в ходе переговоров с городом (цена за здание снизилась практически в 10 раз), и о том, что в свое время была готова вся документация и привлечены инвестиции для строительства на этом месте, совместно с канадской фирмой, современного отеля.

– Калле, вы как-то будете оспаривать это решение горсобрания?

– Сколько я уже оспаривал, сколько было судов, – сокрушается он, – всегда находятся новые причины. Если городу это нравится – пускай стоит! Что же касается принудительного отчуждения, то я не знаю ни одного эстонского закона, который бы это позволял.

Что имеем в итоге? Бывшая оппозиция показала свою силу, ревизионной комиссии нашлось серьезное дело, горуправа будет гадать, как же ей работать без соответствующего решения горсобрания, а здание на Космонауди, 6 будет и дальше «радовать глаз» нарвитян и гостей города.

Виталий ШКОЛА