Осенняя столица: гала-концерт с 21 декабря перенесен на 1 мая

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Гала-концерт, который по планам должен был завершить программу «Нарва — осенняя столица Эстонии» 21 декабря в Доме культуры «Ругодив» c участием Уку Сувисте и его группы, не состоится. Он переносится на 1 мая 2021 года.

К сожалению, мероприятия в ДК «Ругодив» пока отменяются.

Об этом нашему изданию сообщил заместитель заведующего по культуре и спорту Нарвской городской управы Дмитрий Вергун.

- Причина понятна — очень сложная эпидемиологическая ситуация в Нарве и дополнительные ограничения, которые введены из-за коронавируса. Уже сегодня, к сожалению, не приходится надеяться, что к концу декабря ситуация значительно улучшится, - поясняет Вергун. - Мы или наши партнеры вынуждены отменять мероприятие за мероприятием. В большинстве случаев это выясняется незадолго до проведения мероприятия, что никому не идет на пользу: ни устроителям, ни артистам, ни зрителям. Поэтому было принято решение такое масштабное и красивое мероприятие, как гала-концерт однозначно перенести на другое время. Выбрали май. Очень надеемся, что ситуация улучшится и зрители смогут насладиться концертом, не думая о других проблемах.

- А что с другими мероприятиями из культурной афиши на декабрь?

- Привычной по оформлению большой афиши на декабрь в разделе Narva - Eesti Sügispealinn на городском сайте Нарвы не появится. Однако большинство из того, что было запланировано и не состоялось, будет проведено, но позже. Будем действовать по ситуации.

- Но на городском сайте помимо упомянутого вами раздела есть еще календарь культурных событий, где выставляется информация на предстоящую неделю. Туда заглядывать рекомендуете?

- Безусловно. Но, прежде чем куда-то отправиться, убедитесь, состоится ли концерт, спектакль, экскурсия. В этой афише всегда указаны контактные данные организаторов. И, конечно, просьба с пониманием относиться к возможным изменениям. Ситуация быстро меняется и, к сожалению, в неблагоприятную сторону.

В этом году, учитывая все действующие ограничения, программа Осенней столицы основывалась преимущественно на эстонских артистах и коллективах. Во второй раз в Нарве в рамках Осенней столицы прошел и кинофестиваль KinoFФ.

- Откровенно говоря, когда мы собирали в начале сентября пресс-конференцию по поводу открытия Осенней столицы, то уже тогда звучали большие сомнения: сможем ли мы вообще что-то сделать из-за не стихающего коронавируса. И как оказалось, на данный момент осуществилось почти 80% запланированного. Исходя из ситуации считаю, что это очень хорошая цифра! - заканчивает нашу беседу Дмитрий Вергун. - Огромное спасибо всем нашим партнерам за все усилия, терпение и понимание в непростой период.

НАША СПРАВКА:

Впервые Нарва стала осенней столицей Эстонии в 1999 году. Затем прошло десять лет и, начиная с 2009 года, Нарва каждой осенью носит титул осенней столицы Эстонии.

Светлана ЗАЙЦЕВА