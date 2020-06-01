Не всегда медики знают, являются ли носителями вируса их пациенты

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Коронавирус проник в Нарвскую больницу, в те ее отделения, которые не связаны с лечением ковид-пациентов. Тесты некоторых больных стационара оказываются положительными. Среди заболевших есть также и медицинские сотрудники. Только на 1 декабря их, по словам главной медицинской сестры больницы и члена кризисного штаба Натальи Метелицы, было 34 человека.

Ответственная сестра клиники внутренних заболеваний Анастасия Горшкова облачилась в спецодежду, прежде чем заступить на свое рабочее место в отделении Covid-19.

«Койки сами не лечат»

Наши читатели обеспокоены: если доктора продолжат заболевать, то кто же будет лечить горожан, которым не удастся избежать инфицирования и которые будут нуждаться во врачебной помощи? Ведь, как справедливо заметила руководитель лечебной частью Нарвской больницы Пилле Летюка в передаче «Актуальная камера», «сами койки и аппараты искусственного дыхания пациентов не лечат».

О том, как реально будет осуществляться перестройка работы больницы, открывшей два ковид-отделения, нашему изданию рассказали руководитель лечебной частью Нарвской больницы Пилле Летюка и главная сестра Наталья Метелица.

По мнению Пилле Летюка, ситуацию, когда единовременно заболеют все доктора, представить себе трудно. Эпидемии, пояснила она, протекают так, что, когда заболевают одни, то выходят на работу другие, уже выздоровевшие. В больнице предпринимают меры, чтобы выбывало персонала как можно меньше. Это необходимое количество средств защиты, резерв сотрудников, отмена плановых отпусков, постоянное двухразовое тестирование работников за счет больницы. Если заболевает кто-то из медиков или пациентов, тестируют всех имевших с ними контакт.

Руководство больницы, говорит г-жа Летюка, находится на постоянной связи с республиканским кризисным и медицинским штабами, прочими службами, занимающимися этой темой. Имеется возможность направлять людей на лечение в другие больницы. Дополнительные больницы для всего региона готовит Южный штаб, к которому относится и Нарвская больница. Врачи из Нарвы и Тартуской клиники проводят онлайн-совещания и встречи на местах, обсуждают текущую обстановку и вопросы лечения Covid-19.

Переступили порог боязни

Для работы в двух ковид-отделениях направляют сотрудников других отделений. По словам Натальи Метелица, в больнице проводится ежедневный мониторинг, в ходе которого различные службы докладывают о наличии у них свободных сотрудников (отпуск, подходящий к завершению больничный лист и т. д.). Назначена ставка ответственной сестры, которая составляет рабочие графики, ищет и комплектует персонал для ковид-отделений. Сложности, вызванные тем, что некоторые сотрудники раньше не работали с терапевтическими пациентами, а только изучали это в теории, решаются на практике, люди приобретают новые навыки.

П. Летюка выражает благодарность персоналу, который не отказался выполнять не свойственную для себя работу, переступив порог боязни столкнуться с инфекцией, и отмечает, что решения по различным ситуациям в больнице принимают не просто ежедневно, но и по нескольку раз в день, в том числе и в выходные. А Н. Метелица добавляет, что конференции по видеосвязи стали ежедневными. Налаженное обеспечение электронного общения сегодня важно, поскольку передвижение персонала по больнице ограничено.

Медиков начнут прививать от Covid-19

Любопытно, что среди сотрудников ковид-отделений нет ни одного заболевшего Covid-19. Это объясняется тем, что они знают – идут к инфицированному пациенту, поэтому используют весь комплект средства защиты. Почему же заболевают работники других отделений? По словам Летюка, медики не знают, являются ли потенциальными носителями вируса Covid-19 их пациенты. И даже сегодняшний отрицательный тест не гарантирует, что завтра будет так же. На всякий случай все сотрудники больницы взвешивают необходимость встреч со своими пожилыми родителями, если не живут с ними вместе, ограничивают иные свои контакты. И это сегодня нужно делать всем, а не только медикам, подчеркивают наши собеседницы.

Хорошая новость: уже в январе в Эстонию начнут поступать первые вакцины, и ими сразу же начнут прививать медицинский персонал. Нарвская больница данные о количестве подлежащих вакцинации своих сотрудников в Департамент здоровья уже подала. Внушает надежду на уменьшение роста заболеваемости по

всему городу и тот факт, что возможность хранить вакцину в нашей больнице (для этого требуется температура минус 70 градусов по Цельсию), по словам главной медсестры, имеется.

На помощь нарвским медикам пришли студенты. Как отметила Летюка, в Нарве уже работают будущие врачи и медсестры, поступают новые заявления от учащихся медицинских школ, готовых стать работниками по уходу, помощниками медсестер. Многие из них родом из Нарвы и в жилье не нуждаются. Для иногородних есть комплекс гостевых комнат в административном здании больницы. Приезжают на отдельные смены в свои т. н. «длинные выходные» и узкие специалисты, работающие на постоянной основе в столичных больницах.

Маски не опасны для здоровья

В завершение нашей беседы Пилле Летюка и Наталья Метелица обратились к нарвитянам со следующим призывом: «Дорогие нарвитяне! Впереди новогодние праздники. Просим вас не спешить на развлекательные мероприятия и оставаться дома. В Нарве второй по стране показатель кумулятивной заболеваемости – свыше 900 инфицированных на 100 тысяч населения. Это критическая отметка. Ситуация очень серьезная, и без сознательной позиции жителей рост заболеваемости не остановить.

Нужно научиться ставить приоритеты. Мы, медики, научились отказывать себе во многом, оставив в своей жизни только 2 направления: дом – работа и работа – дом. Мы не можем позволить себе ничего другого, даже болеть нам некогда, поэтому мы просто не ходим по городу. Теперь за вами очередь ставить приоритеты!

Не верьте провокаторам: маски не опасны для здоровья, они не вызывают кислородного голодания организма. Это все – преступная ложь! Медработники, полицейские, продавцы носят маски часами, сменами. И никто из-за маски никаких осложнений не получил. От рядовых жителей требуется надевать маску в магазине и общественном транспорте. Невозможно пострадать за несколько минут ее использования. Нельзя забывать и о правильном использовании маски, обязательно должны быть закрыты нос и рот. Только в том случае, когда маски надеты на обоих собеседниках и расстояние между ними не меньше двух метров, инфекция не передается. Ношение маски даже при хорошем самочувствии сегодня – показатель элементарной порядочности. Уважайте ближнего и будьте здоровы!».

Наталья СОБОЛЕВА