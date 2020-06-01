Скамейки могут устанавливать и по просьбам горожан

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Позвонившая в редакцию Раиса Т. от имени группы пенсионеров попросила поинтересоваться у Нарвской горуправы: нет ли в планах города установить еще одну скамейку на Таллиннском шоссе в промежутке между автобусной остановкой на ул. Энергия и торговым центром Astri?

«Сейчас получается так, что скамейка стоит у дома Таллиннское ш., 27, а затем аж у автобусной остановки напротив Astri, то есть надо пройти большое для человека пенсионного возраста расстояние, а присесть негде, – сетует Раиса. – Мы, пожилые люди, часто идем с сумками с покупками.

Может быть, где-то в районе бывшего магазина “Авангард” или не доходя до Макдональдса можно было бы установить скамейку?».

На вопрос нашей читательницы отвечает старший специалист по благоустройству Департамента городского хозяйства Нарвы Елена Магдина:

– В Нарве на муниципальных территориях установлено довольно много скамеек, но ежегодно мы рассматриваем возможность и целесообразность добавлять новые. В этом году помимо множества скамеек в обновленных парках у ДК им. Герасимова и EV100 было установлено еще 2 скамейки по просьбам горожан.

На участке, о котором вы говорите, действительно была бы актуальна дополнительная скамейка. Она будет установлена в следующем году. Спасибо за инициативу!

Записала Светлана ЗАЙЦЕВА