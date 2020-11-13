Катри Райк: в Нарве 9 Мая всегда будет большим праздником

ГородКатри Райк: в Нарве 9 Мая всегда будет большим праздником
Дата публикации: Сегодня, 22:05 Просмотрено: 154
Ситуация со сменой власти в Нарве взволновала горожан. В то время как одни собирают подписи за возвращение прежнего мэра, другие пытаются разобраться – а кто придет на смену?
В поступившем на днях в редакцию письме нашего постоянного читателя говорится:
«Уважаемая редакция, благо ваша газета политически нейтральна, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос.
Если правда то, что, как следует из небольшой, но резонансной статьи «Сколько стоит предательство?» (Narva Linnaleht от 13.11.2020), Катри Райк ненавидит День Победы 9 Мая, то что, интересно, станется с этим праздником, являющимся для нас одним из самых главных, с приходом новой городской власти? Понятно, решимости переделать девятку на восьмерку или как-то иначе навести тень на славную для нарвитян дату пока ни у кого не хватит. А вот чего нам стоит ожидать, если к власти в городе придет человек, и впрямь ненавидящий как сам День Победы, так и тех, кто его празднует?
С уважением, Юрий».
В традициях празднования Дня Победы в Нарве – возложение цветов к стене с наименованиями частей Красной Армии, освобождавших Нарву от немецко-фашистских захватчиков и получивших название «нарвских», шествие на братскую могилу, концерты самодеятельных коллективов, исполняющих песни военных лет, поездки по местам боев, возложение цветов к военным памятникам
Поскольку письмо Юрия касается конкретного фигуранта, а именно Катри Райк, не скрывающей того факта, что работа мэром Нарвы является ее мечтой, то мы и адресовали вопрос Юрия самой Катри. Спросили у госпожи Райк, как она, в случае избрания ее мэром Нарвы, будет относиться к мероприятиям в День Победы, к проведению которых нарвитяне привыкли и на которые зачастую приходят семьями. И получили ответ следующего содержания.
Катри Райк, член Рийгикогу, Фракция Социал-демократической партии, член Нарвского городского собрания:
– 9 Мая было, есть и останется в сердце русского человека. В Нарве 9 Мая всегда было большим праздником. Так будет и дальше. И это не зависит от того, кто мэр Нарвы. Городская власть поддерживала празднование важной для горожан даты. И будет поддерживать и в том случае, если городское собрание доверит пост мэра мне.
Я бы совершенно точно не жила в Нарве, если бы мне не нравились местные жители и сам город. Нарва – это и мой дом тоже. Мое сердце всегда бьется чаще, когда я подъезжаю к Нарве.
У меня очень личные отношения с 9 Мая. В России каждый год в этот день показывают новый фильм о войне. Я всегда смотрю эти фильмы. И плачу. У моей семьи тоже свои счеты с той войной. В 1941 году немцы убили моего дедушку. В той войне так или иначе пострадали все.
Я закончила среднюю школу в 1985 году. Тогда отмечалось 50летие окончания войны, и темой республиканской олимпиады по истории была как раз Вторая мировая война. Я заняла второе место, так что об этой войне я кое-что знаю. Несколько лет назад я ездила в Курск, чтобы своими глазами увидеть место битвы 1943 года.
9 Мая делит Эстонию на две или даже три части. Первая – это те, кто отмечают 9 Мая как день памяти или день Победы, вторая – те, кто этого не делает. Ну, а третьи пытаются понять и тех, и других. Я нередко сталкивалась с серьезным непониманием и даже нападками, когда пыталась объяснить людям теплое отношение нарвитян к 9 Мая. Так что обвинения в мой адрес со стороны госпожи Олениной несправедливы и причиняют мне боль.
Лариса Оленина в своей статье ссылается на мою книгу. По всей видимости, она имеет в виду написанную в 2013 году книжку «Моя Нарва» и составленную в 2018 году брошюру «О Нарве и для Нарвы». Обе книги на русском языке можно скачать на моей странице www.katriraik.ee. Для меня всегда было важно, чтобы нарвитяне могли читать на своем родном языке, что я пишу о Нарве и об ее истории. Мне жаль, что ни на эстонском, ни на русском языке нет современного обзора истории нашего города. И я стараюсь по мере сил устранять этот пробел. Через пару недель выходит моя новая книга об истории Нарвы – на русском и эстонском языках. Постараюсь через редакцию передать книжку задавшему мне вопрос Юрию. Спасибо вам за вопрос!
Желаю всем крепкого здоровья!
Подготовила к печати Наталья СОБОЛЕВА
Фото: Виталий ШКОЛА и из архива издания