Катри Райк: в Нарве 9 Мая всегда будет большим праздником

Дата публикации: Сегодня, 22:05 Просмотрено: 154

Ситуация со сменой власти в Нарве взволновала горожан. В то время как одни собирают подписи за возвращение прежнего мэра, другие пытаются разобраться – а кто придет на смену?

В поступившем на днях в редакцию письме нашего постоянного читателя говорится:

«Уважаемая редакция, благо ваша газета политически нейтраль­на, ответьте, пожалуйста, на та­кой вопрос.

Если правда то, что, как следует из небольшой, но резонансной статьи «Сколько стоит предательство?» (Narva Linnaleht от 13.11.2020), Катри Райк ненавидит День Победы 9 Мая, то что, интересно, станется с этим праздником, являющимся для нас одним из самых главных, с приходом новой городской власти? Понятно, решимости переделать девятку на восьмерку или как-то иначе навести тень на славную для нарвитян дату пока ни у кого не хватит. А вот чего нам стоит ожидать, если к власти в городе придет человек, и впрямь ненавидящий как сам День Победы, так и тех, кто его празднует?

С уважением, Юрий».

В традициях празднования Дня Победы в Нарве – возложение цветов к стене с наименованиями частей Красной Армии, освобождавших Нарву от немецко-фашистских захватчиков и получивших название «нарвских», шествие на братскую могилу, концерты самодеятельных коллективов, исполняющих песни военных лет, поездки по местам боев, возложение цветов к военным памятникам



Поскольку письмо Юрия касается конкретного фигуранта, а именно Катри Райк, не скрывающей того факта, что работа мэром Нарвы является ее мечтой, то мы и адресовали вопрос Юрия самой Катри. Спросили у госпожи Райк, как она, в случае избрания ее мэром Нарвы, будет относиться к мероприятиям в День Победы, к проведению которых нарвитяне привыкли и на которые зачастую приходят семьями. И получили ответ следующего содержания.

Катри Райк, член Рийгикогу, Фракция Социал-демократической партии, член Нарвского городского собрания:

– 9 Мая было, есть и останется в сердце русского человека. В Нарве 9 Мая всегда было большим праздником. Так будет и дальше. И это не зависит от того, кто мэр Нарвы. Городская власть поддерживала празднование важной для горожан даты. И будет поддерживать и в том случае, если городское собрание доверит пост мэра мне.

Я бы совершенно точно не жила в Нарве, если бы мне не нравились местные жители и сам город. Нарва – это и мой дом тоже. Мое сердце всегда бьется чаще, когда я подъезжаю к Нарве.

У меня очень личные отношения с 9 Мая. В России каждый год в этот день показывают новый фильм о войне. Я всегда смотрю эти фильмы. И плачу. У моей семьи тоже свои счеты с той войной. В 1941 году немцы убили моего дедушку. В той войне так или иначе пострадали все.

Я закончила среднюю школу в 1985 году. Тогда отмечалось 50­летие окончания войны, и темой республиканской олимпиады по истории была как раз Вторая мировая война. Я заняла второе место, так что об этой войне я кое-что знаю. Несколько лет назад я ездила в Курск, чтобы своими глазами увидеть место битвы 1943 года.

9 Мая делит Эстонию на две или даже три части. Первая – это те, кто отмечают 9 Мая как день памяти или день Победы, вторая – те, кто этого не делает. Ну, а третьи пытаются понять и тех, и других. Я нередко сталкивалась с серьезным непониманием и даже нападками, когда пыталась объяснить людям теплое отношение нарвитян к 9 Мая. Так что обвинения в мой адрес со стороны госпожи Олениной несправедливы и причиняют мне боль.

Лариса Оленина в своей статье ссылается на мою книгу. По всей видимости, она имеет в виду написанную в 2013 году книжку «Моя Нарва» и составленную в 2018 году брошюру «О Нарве и для Нарвы». Обе книги на русском языке можно скачать на моей странице www.katriraik.ee. Для меня всегда было важно, чтобы нарвитяне могли читать на своем родном языке, что я пишу о Нарве и об ее истории. Мне жаль, что ни на эстонском, ни на русском языке нет современного обзора истории нашего города. И я стараюсь по мере сил устранять этот пробел. Через пару недель выходит моя новая книга об истории Нарвы – на русском и эстонском языках. Постараюсь через редакцию передать книжку задавшему мне вопрос Юрию. Спасибо вам за вопрос!

Желаю всем крепкого здоровья!

Подготовила к печати Наталья СОБОЛЕВА

Фото: Виталий ШКОЛА и из архива издания

