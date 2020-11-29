В Нарве зажгли первую свечу Адвента ГАЛЕРЕЯ

Дата публикации: Сегодня, 12:50 Просмотрено: 755

И произошло это в нарвской Александровской церкви сегодня, в воскресенье, 29 ноября в 9 часов утра, в очень камерной обстановке.

Давняя городская традиция зажжения первой свечи Адвента, символа приближающегося Рождества, вместе с зажжением огней на городской елке и вкупе с концертом на Петровской площади с наступлением темноты, как правило, в 16 часов, в этом году, увы, нарушена по понятным причинам – коронавирус.

Однако отдел культуры Нарвской горуправы решил все же сохранить давнюю традицию, но несколько изменить ее в связи с новыми обстоятельствами. Первую свечу Адвента зажгли в это воскресенье утром в Александровской церкви и сняли этот праздничный момент на видео. Вместе с заранее заготовленным четырехминутным сюжетом это видео будет выставлено сегодня в 16.00 на страничке Нарвы в социальной сети Фэйсбук.

Так что у всех есть возможность примкнуть к светлой рождественской традиции.

В 13.30 сегодня зажгутся огни на нарвской городской елке.

Ваш корреспондент побывала утром в храме на церемонии зажжения свечи и поинтересовалась у священнослужителей Александровской церкви, а в какое время суток вообще принято зажигать свечу Адвента?

Пастор Нарвского евангелическо-лютеранского прихода Святой Марии Владимир Батухтин объясняет:

- В какое время суток зажигается свеча, ровным счетом не имеет никакого значения. Например, приходская свеча Адвента будет сегодня зажжена в 10 часов утра на утреннем богослужении, которое проходит на эстонском языке, и в 12 часов дня на богослужении на русском языке. Вы можете зажечь свою свечу Адвента у себя дома хоть в обед, хоть вечером. Куда важнее знать и помнить, зачем зажигается свеча Адвента. Эта свеча – символ духовного света, который должен гореть в душе каждого из нас. Это напоминание о том, что следует задать себе вопрос: а горит ли в моей душе этот свет?

Светлана ЗАЙЦЕВА

Фотографии: Светлана ЗАЙЦЕВА