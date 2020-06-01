Владимир Зорин: «Переворот – это плохо по определению»

Дата публикации: Сегодня, 20:01 Просмотрено: 56

На сегодня в Нарве более 17 тысяч граждан Российской Федерации. Для менее чем 50-тысячного города это серьезный как общественный, так и политический ресурс.

Организовать и направить этих людей может Общество российских граждан Нарвы, и сегодня мы представляем читателям нового его председателя – Владимира Зорина.

Владимир – коренной нарвитянин, жизненный путь которого типичен для многих людей поколения 60­х годов ХХ века: школа, армия, работа, перестройка, безработица, малый бизнес, гастарбайтерство в странах Западной Европы… Но где бы не работал и не находился Владимир, он всегда активно следил за обстановкой в родном городе, по возможности участвовал в общественной жизни Нарвы, что выражалось, в частности, активностью в социальных сетях.

Эта активность, принципиальное отстаивание своей позиции была замечена в Обществе российских граждан, где он стал появляться не только в «виртуальном» виде, и в итоге Зорину предложили пост председателя. «Заметили, доверили, – говорит Владимир, – тем более, что бывшему председателю, Николаю Алексееву, в силу возраста и состояния здоровья стало трудно нести такую нагрузку».

Попал он на это «хлебное» место в непростое для города время. Заступив на пост в начале текущей недели, Владимир сразу окунулся в перипетии бурной политической жизни Нарвы, и нам показалось интересным узнать его мнение о происходящем, о планах Общества российских граждан с точки зрения его нового председателя.

Скажем сразу – «революцию» Зорин не приветствует. Он в чем­-то согласен со словами Катри Райк, что Нарва – это западная Россия.

– Ментальность никуда не исчезла, – говорит он и приводит слова Наполеона Бонапарта: «География – это судьба». – С соседями надо жить хорошо, – уверен он.

После разговоров с членами общества Владимир выводит их консолидированное мнение: «Переворот – это плохо по определению».

– Может быть, всё происходящее – корректно с точки зрения закона, – говорит он, ­ но есть еще морально­-нравственный аспект, и с этой точки зрения происходящее некрасиво.

К действующей (или действовавшей до вотума) власти Зорин относится, мягко говоря, настороженно.

– О народе, гражданах они давно забыли, – считает он. – Это какие­-то «решалы», живущие в своем кругу, решающие свои задачи.

К Алексею Евграфову, напротив, относится положительно, считая его хозяйственником, а не искусственно выращенным партийно­-политическим бройлером. А Катри Райк «хозяйкой города» не видит, считая ее «абсолютно не соответствующей объективной нарвской действительности». Претят ему и все «внутренние игры», сопровождавшие переворот и продолжающиеся до сих пор.

– Общего, единого мнения по всем фигурам нарвской политики у нас, конечно, нет, – говорит он. – Нынешний «правящий класс» Нарвы надо однозначно сметать, но делать это путем выборов, а не революций. Нужны не дворцовые перевороты, а перемены, совпадающие с мнением горожан, учитывающие их выбор.

Большинство российских граждан Нарвы обладают правом голоса на местных выборах. Будет ли Владимир Зорин вести какую-либо предвыборную деятельность? Председатель общества говорит, что да, в соответствии с конституционным правом. Но это не будут митинги­, пикеты и призывы к забастовкам. В рамках Общества Владимир намерен создать политико­-дискуссионную площадку, где все желающие смогут высказать свое мнение, услышать других, и в итоге выработать общую линию поведения.

Виталий ШКОЛА

Фото: Виталий Школа